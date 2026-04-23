Entregan restos de Julio César Jasso, atacante de Teotihuacán, a tres días del tiroteo

De acuerdo con la versión oficial, el tirador se quitó la vida tras verse acorralado por elementos de la Guardia Nacional. (Crédito: Reuters)

Los restos de Julio César Jasso, de 28 años, identificado como quien disparó contra turistas en la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, fueron entregados a su familia este jueves, tres días después del ataque que dejó dos personas muertas y 13 lesionadas en el Estado de México.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el cuerpo fue recibido por su madre tras concluir los procedimientos legales correspondientes.

Luego de los hechos, el Ministerio Público mexiquense realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó la práctica de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte, conforme a lo establecido por la ley. Autoridades de justicia indicaron que el joven falleció tras un enfrentamiento con elementos de seguridad, quienes lograron herirlo en una pierna para inmovilizarlo. Posteriormente, según esa versión, el agresor se quitó la vida.

El ataque ocurrió en inmediaciones de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del sitio arqueológico de Teotihuacán, donde el sujeto disparó contra visitantes, generando una movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Testigos señalaron que la carroza utilizada para el traslado del cuerpo contaba con placas del estado de Puebla, lo que sugiere que los restos pudieron haber sido llevados a esa entidad, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su destino.

Revelan nuevo video del ataque

Un video —captado por un turista— con una cámara de 360 grados registró los momentos previos al ataque. En las imágenes se observa a Julio César Jasso Ramírez al llegar a la parte alta de la estructura, donde camina entre los turistas hasta colocarse en uno de los bordes del primer nivel.

Un nuevo video revela los minutos previos a la agresión. (Crédito: redes sociales)

En ese punto se agacha y revisa una mochila mientras a su alrededor continúan las actividades normales de los visitantes, quienes tomaban fotografías y recorrían el sitio.

Siguiendo la cronología del clip de video, transcurrieron menos de dos minutos entre ese momento y el inicio de los disparos. El atacante accionó el arma en al menos 14 ocasiones desde la parte superior de la pirámide, lo que generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras las detonaciones, algunos turistas lograron descender por las escaleras, mientras otros permanecieron en la estructura sin posibilidad inmediata de salida. Autoridades indicaron que, además de las personas heridas por impacto de bala, seis más resultaron lesionadas tras caer durante la evacuación.

El ataque ocurrió ante la presencia de decenas de visitantes en uno de los puntos más concurridos del complejo arqueológico, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia y el despliegue de seguridad en la zona.