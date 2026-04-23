México

Entregan restos de Julio César Jasso, atacante de Teotihuacán, a tres días del tiroteo

El agresor dejó dos muertos y 13 heridos; el cuerpo fue recibido por su madre tras la autopsia realizada en el Estado de México

Guardar
De acuerdo con la versión oficial, el tirador se quitó la vida tras verse acorralado por elementos de la Guardia Nacional. (Crédito: Reuters)
De acuerdo con la versión oficial, el tirador se quitó la vida tras verse acorralado por elementos de la Guardia Nacional. (Crédito: Reuters)

Los restos de Julio César Jasso, de 28 años, identificado como quien disparó contra turistas en la pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, fueron entregados a su familia este jueves, tres días después del ataque que dejó dos personas muertas y 13 lesionadas en el Estado de México.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el cuerpo fue recibido por su madre tras concluir los procedimientos legales correspondientes.

Luego de los hechos, el Ministerio Público mexiquense realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó la práctica de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte, conforme a lo establecido por la ley. Autoridades de justicia indicaron que el joven falleció tras un enfrentamiento con elementos de seguridad, quienes lograron herirlo en una pierna para inmovilizarlo. Posteriormente, según esa versión, el agresor se quitó la vida.

El ataque ocurrió en inmediaciones de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del sitio arqueológico de Teotihuacán, donde el sujeto disparó contra visitantes, generando una movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Testigos señalaron que la carroza utilizada para el traslado del cuerpo contaba con placas del estado de Puebla, lo que sugiere que los restos pudieron haber sido llevados a esa entidad, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su destino.

Revelan nuevo video del ataque

Un video —captado por un turista— con una cámara de 360 grados registró los momentos previos al ataque. En las imágenes se observa a Julio César Jasso Ramírez al llegar a la parte alta de la estructura, donde camina entre los turistas hasta colocarse en uno de los bordes del primer nivel.

Un nuevo video revela los minutos previos a la agresión. (Crédito: redes sociales)
Un nuevo video revela los minutos previos a la agresión. (Crédito: redes sociales)

En ese punto se agacha y revisa una mochila mientras a su alrededor continúan las actividades normales de los visitantes, quienes tomaban fotografías y recorrían el sitio.

Siguiendo la cronología del clip de video, transcurrieron menos de dos minutos entre ese momento y el inicio de los disparos. El atacante accionó el arma en al menos 14 ocasiones desde la parte superior de la pirámide, lo que generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras las detonaciones, algunos turistas lograron descender por las escaleras, mientras otros permanecieron en la estructura sin posibilidad inmediata de salida. Autoridades indicaron que, además de las personas heridas por impacto de bala, seis más resultaron lesionadas tras caer durante la evacuación.

El ataque ocurrió ante la presencia de decenas de visitantes en uno de los puntos más concurridos del complejo arqueológico, lo que provocó una movilización de cuerpos de emergencia y el despliegue de seguridad en la zona.

Temas Relacionados

TeotihuacanJulio César JassoFGJEMmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 23 de abril

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 23 de abril

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

El ex pugilista puso a Saúl Álvarez dentro de los primeros cinco lugares

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

De volencia contra periodistas a la desaparición forzada: Alto Comisionado de la ONU relata situación de derechos humanos en México

Volker Türk dijo que la impunidad fue un reclamo recurrente en sus reuniones con víctimas y colectivos

De volencia contra periodistas a la desaparición forzada: Alto Comisionado de la ONU relata situación de derechos humanos en México

Además de Gonzalo Celorio, ¿cuántos escritores mexicanos han ganado el Premio Cervantes?

Durante su intervención, Celorio evocó su historia personal y la influencia de la literatura española

Además de Gonzalo Celorio, ¿cuántos escritores mexicanos han ganado el Premio Cervantes?

Rey Felipe VI asegura que México y España “son más que países hermanos”

Estas declaraciones fueron hechas durante su discurso tras entregar el Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio

Rey Felipe VI asegura que México y España “son más que países hermanos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

Caen 37 integrantes de la “Mafia Mexicana”, ligados al Cártel de Sinaloa, tras redada en California

¿Quién es el rostro femenino de la red del tráfico de precursores para el Cártel de Sinaloa que sancionó Estados Unidos?

Red global de fentanilo operaba con “químicos seguros” desde India hasta laboratorios en México: ¿Por qué no levantaron sospechas?

“No queremos generar conflicto con EEUU”, afirma Sheinbaum tras caso de agentes de la CIA colaborando con gobierno de Chihuahua

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo y Maribel Guardia callan rumores y exhiben su polémica amistad: “Siempre está en las malas conmigo”

Victoria Ruffo y Maribel Guardia callan rumores y exhiben su polémica amistad: “Siempre está en las malas conmigo”

¿De la Ley de Herodes a Coyoacán? Damián Alcázar podría entrar a la encuesta interna de Morena

“Yo sí le daba a Nodal”: Adela Micha tras reencontrarse con el esposo de Ángela Aguilar en la Feria de San Marcos

El grupo de K-pop Enhypen anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar sus entradas: reportan más de 65 mil personas en fila virtual

Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Génesis 2026: “No soy esclava de nadie”

DEPORTES

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver EN VIVO los juegos de la MLB Mexico City Series

Terrible Morales revela su top 5 de mejores boxeadores mexicanos de la historia ¿Canelo el número 1?

Despedida y remontada: estos son los mejores memes de la última fiesta de Mazatlán en la Liga MX

América y Cruz Azul descienden en el ránking de la Concacaf, otro equipo mexicano se ubica en la cima

Toluca vs León, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026