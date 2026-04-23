Detienen a tres hombres con arsenal tras enfrentamiento armado en Moris, Chihuahua

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Moris derivó en la captura de tres personas, el aseguramiento de armas y explosivos

Tres hombres resultaron detenidos este jueves en el municipio de Moris, Chihuahua, después de que dispararon contra agentes de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) durante labores de vigilancia en la región. El operativo permitió el aseguramiento de armamento, explosivos y droga, tras el enfrentamiento ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer 22 de abril, cuando los elementos realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la zona, momento en el que detectaron una pickup de color negro cuyos tripulantes, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida.

La acción concluyó en una brecha colindante a un llano, donde los sujetos descendieron del vehículo y comenzaron a disparar contra los agentes, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos, lo que resultó en un intercambio de disparos.

Como resultado del operativo, dos de los agresores quedaron neutralizados y uno fue detenido. Durante la intervención, los agentes aseguraron armamento, explosivos y paquetes de hierba seca, que fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades incautaron cuatro armas largas, 18 artefactos explosivos y 164 paquetes de hierba seca con características de marihuana

Las personas involucradas fueron identificadas como Gabriel S. G., Enrique Alonso T. C. y Víctor Guadalupe R. C.. Los dos lesionados por impactos de bala fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. El tercer detenido quedó bajo resguardo de la policía.

En la revisión posterior, los agentes encontraron que la camioneta, una Chevrolet Silverado modelo 2021, tenía reporte de robo en los Estados Unidos. Además, el vehículo contenía un arsenal y material explosivo.

El aseguramiento incluyó cuatro armas largas, 18 artefactos explosivos, 21 cargadores y 660 cartuchos útiles. Estos objetos fueron embalados y resguardados como parte de la evidencia.

También se localizaron 164 paquetes con hierba seca, que por sus características podrían corresponder a marihuana. Las autoridades trasladaron tanto la droga como el armamento al Ministerio Público, donde se inició la investigación correspondiente.

Tres hombres fueron detenidos en el municipio de Moris, Chihuahua, tras enfrentarse con agentes de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante un operativo de vigilancia.

El operativo responde a las instrucciones del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, quien ha enfocado los esfuerzos en combatir a los generadores de violencia en la zona serrana. Las acciones buscan garantizar la tranquilidad de la población y reducir la presencia de grupos armados en la región.

Finalmente, todos los detenidos, junto con el vehículo, las armas, los explosivos y la droga, quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación legal. En tanto, las investigaciones continuarán para esclarecer la posible relación de los implicados con otros hechos delictivos en la entidad.