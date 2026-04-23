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¿Cómo postular a tu perro para el Premio Nacional de Sanidad Animal? Esto dice el Gobierno de México

El ganador del concurso recibirá 695 mil pesos, medalla, réplica y reconocimiento oficial

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Un veterinario y un ingeniero miran un gran monitor con datos genéticos y gráficos médicos. Una perra yace en una camilla con un monitor de signos vitales.
El ganador del concurso recibirá 695 mil pesos, medalla, réplica y reconocimiento oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SENASICA abrió la convocatoria para proponer candidatas y candidatos al Premio Nacional de Sanidad Animal 2026, un reconocimiento dirigido a profesionales que han destacado por su labor en la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan a los animales en México.

Las postulaciones podrán presentarse hasta el 5 de junio de 2026 y deberán ser realizadas por instituciones oficiales o privadas, colegios de profesionales, asociaciones, centros de investigación, productores o cámaras vinculadas con la actividad pecuaria.

Convocatoria para postularse y bases del concurso

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El escrito deberá acompañarse del currículum de la persona postulada, a doble espacio, por una sola cara y con una extensión máxima de cinco cuartillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la selección de las y los participantes se considerarán las siguientes bases:

  • Podrán ser candidatas y candidatos las personas de nacionalidad mexicana que cuenten con título profesional en áreas relacionadas con la sanidad animal, así como aquellas y aquellos profesionistas que, en vida, hayan sobresalido por su labor en la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de los animales.
  • La propuesta deberá presentarse por escrito por el titular o representante legal de instituciones, colegios de profesionales, asociaciones de especialistas, centros de investigación, organismos de promoción de actividades pecuarias, instancias académicas o profesionales, asociaciones de productores o cámaras de la industria vinculadas con la actividad pecuaria.
  • El escrito deberá acompañarse del currículum de la persona postulada, a doble espacio, por una sola cara y con una extensión máxima de cinco cuartillas.

Este documento deberá incluir datos personales, formación académica, experiencia laboral, publicaciones, reconocimientos, premios y una síntesis de sus aportaciones en la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de los animales en México. Además, deberán anexarse los documentos que respalden la trayectoria del candidato, mismos que estarán sujetos a verificación.

  • La propuesta deberá enviarse al titular de la Dirección General de Salud Animal a más tardar el 5 de junio de 2026, en las oficinas ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur No. 489, piso 10, Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. El sobre deberá llevar la leyenda: “Premio Nacional de Sanidad Animal 2026”.

En caso de enviar la propuesta por correo certificado a través del Servicio Postal Mexicano, se aceptarán aquellas cuya fecha de matasellos coincida con el cierre de la convocatoria, aun cuando su recepción ocurra posteriormente.

Cuál es el premio en caso de ganar

Gato atigrado sentado en suelo de madera, mirando a la derecha. Viste un collar con dispositivo beige y un cable. Fondo borroso con estante de libros.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ganador será acreedor a los siguientes premios:

  • Estímulo económico, por la cantidad de $ 695,000.00 (Seiscientos noventa y cinco mil pesos para el ganador que dictamine el Jurado.
  • Medalla de 6 cm de diámetro de bronce bañada en oro y una réplica de bronce bañada en plata, en el anverso llevará la inscripción “Premio Nacional de Sanidad Animal 2026” y en su reverso “SENASICA”.
  • Reconocimiento firmado por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Jurado Calificador estará integrado por el Presidente, quien deberá ser el Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o a quien este designe, un Secretario y 15 Vocales, sus nombres serán dados a conocer al momento de informar el nombre del profesional premiado.

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