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Acusan en EEUU a mexicano por estrellar una camioneta con metanfetamina

La sustancia estaba en bolsas de basura en el auto usado por el hombre

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, Edgar Zamarron Cobos enfrenta cargos federales debido a que se le acusa de poseer más de 60 kilogramos de metanfetamina con la intención de distribuirla.

Se trata de un hombre de origen mexicano y de 30 años de edad, su arresto fue realizado luego de un accidente automovilístico.

Trató de huir de la policía pero chocó

Dicho hombre fue arrestado el 15 de abril pasado en el condado de DeKalb, Georgia. Su aseguramiento sucedió luego de que Zamarron Cobos escapó de la policía estatal, manejó en sentido contrario y chocó su Jeep contra varios automovilistas, quienes resultaron heridos.

Como consecuencia del accidente, los elementos de seguridad hallaron tres bolsas de basura de color negro con presunta droga en la parte trasera de la unidad y en las que había droga.

La información fue publicada en la página del Departamento de JUsticia (REUTERS/Nathan Howard)
La información fue publicada en la página del Departamento de JUsticia (REUTERS/Nathan Howard)

“Durante el registro del Jeep, la policía encontró aproximadamente 60 kilogramos de metanfetamina en tres grandes bolsas de basura negras. La investigación reveló además que Zamarron-Cobos es ciudadano mexicano y se encuentra ilegalmente en Estados Unidos”, es parte del informe compartid el 22 de abril

Además, dicho sujeto habría herido a transeúntes que estaban en la zona durante sus intentos por escapar de las autoridades.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg aseguró que “no existe la posibilidad de libertad condicional” para acusados procesados en tribunales federales y reiteró el compromiso de su oficina con la seguridad de las comunidades.

Jae W. Chung, agente especial de la DEA en Atlanta, sostuvo: “Las acciones en este caso pusieron en peligro tanto a los automovilistas como a los transeúntes. Seguimos comprometidos con exigir responsabilidades a los culpables y proteger a las comunidades a las que servimos”.

Mujer esposada, escena de arresto, intervención policial, justicia en acción, procedimiento legal, control policial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fue capturado tras un accidente vehícular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zamarron Cobos permanece detenido en la cárcel del condado de DeKalb y se prevé su comparecencia ante un tribunal federal antes de concluir la semana. La investigación cuenta con la colaboración de la Patrulla Estatal de Georgia y la fiscal adjunta Jonell L. Lucca está a cargo del caso, según informó la Fiscalía Federal.

Sentencian a mexicano en EEUU por trasiego de metanfetamina

Cabe recordar que el pasado 15 de abril, también en EEUU, fue sentenciado Israel Sánchez Arciga, un hombre de 48 años que estaba en una situación irregular migratoria y se declaró culpable de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de fabricar y distribuir metanfetamina.

Dicho sujeto recibió una condena de 27 años de edad. El informe de las autoridades indica que la sustancia era procesada en Texas y de ahí era distribuida en el Distrito Este de Texas.

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