México

Luisa María Alcalde pide tiempo para pensar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la Consejería Jurídica

“Me siento muy honrada”, aseguró la funcionaria

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Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido Morena
Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido Morena

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde respondió a la petición de la presidenta de México, sobre unirse a su gabinete como consejera jurídica.

“Me siento muy honrada de que la presidenta haya pensado en mi para incorporarme en su equipo de trabajo, al gabinete, a la Consejería Jurídica. Sin duda para mi significa un reconocimiento de mi trayectoria”, declaró la funcionara para N+.

Agregó que le pidió tiempo a la mandataria mexicana para pensar la propuesta, asegurando que en las próximas semanas la buscará para plantearle su decisión, que posteriormente será anunciada.

Esthela Damián deja la Consejería Jurídica

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián dejará su cargo dentro del gabinete de la jefa de Estado, con el objetivo de buscar una candidatura en el estado de Guerrero, de acuerdo con lo informado por Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana explicó que la funcionaria tomó la decisión de separarse de su puesto para participar en el proceso político en su entidad, ya que no es posible desempeñar ambas responsabilidades al mismo tiempo.

Crédito: (Morena)
Crédito: (Morena)

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por Damián como consejera jurídica, destacando su desempeño durante el tiempo que ocupó el cargo dentro del gobierno federal. Su salida se da en el contexto de los movimientos políticos rumbo a las próximas elecciones electorales.

Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum reveló que invitó a Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, a ocupar la Consejería Jurídica. Señaló que cuenta con el perfil necesario para asumir la responsabilidad, debido a su formación y experiencia.

Por su parte, Alcalde indicó que tomará un tiempo para analizar la propuesta antes de emitir una respuesta definitiva. Mientras tanto, el gobierno se mantiene a la espera de su decisión, en lo que podría representar un cambio relevante dentro del gabinete.

Luisa María Alcalde rechaza rumores sobre su salida de Morena

La dirigente nacional de Morena rechazó hace algunos días los rumores sobre su posible salida del partido político y aseguró que no existe división interna rumbo a las elecciones de 2027.

En un mensaje difundido en redes sociales, descalificó estas versiones y señaló que forman parte de una narrativa impulsada por la oposición para generar la percepción de fractura dentro del movimiento.

Afirmó que Morena se mantiene unido y enfocado en el trabajo político de cara a los próximos comicios. También dejó claro que no tiene intención de abandonar la dirigencia del partido, salvo en un escenario específico: si la presidenta Claudia Sheinbaum se lo solicita.

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