El café y el estómago: cuántas tazas al día son seguras y no provocan efectos negativos hasta en el esófago Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El café es una de las bebidas más consumidas en México y el mundo. Su sabor y efecto estimulante lo convierten en parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, el crecimiento de estudios sobre sus efectos ha puesto sobre la mesa una pregunta clave: ¿cuánto café se puede tomar sin afectar la salud, sobre todo la del estómago y el esófago?

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) establece como límite seguro hasta 400 miligramos de cafeína al día para adultos sanos, lo que equivale a unas 3 o 4 tazas estándar de café filtrado (cada una de 240 mililitros). No obstante, expertos recomiendan mantenerse en un rango más conservador de 2 a 3 tazas diarias, especialmente para personas con sensibilidad a la cafeína o con condiciones como hipertensión o ansiedad.

¿Por qué se recomienda un consumo moderado?

Aunque consumir hasta 4 tazas al día suele ser seguro para la mayoría, limitarse a 2 o 3 tazas permite:

Disfrutar de los beneficios del café sin exponerse a riesgos innecesarios.

Reducir las probabilidades de experimentar molestias digestivas o efectos secundarios en el sistema nervioso.

Café y salud: lo que dicen los estudios

Diversas investigaciones recientes han analizado el impacto del café en la salud a nivel cardiovascular, metabólico y digestivo. Aquí una revisión de los hallazgos más relevantes.

Su sabor y efecto estimulante lo convierten en parte de la rutina diaria de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Salud cardiometabólica

Un estudio publicado en 2023 en la revista GeroScience concluye que el consumo moderado de café (entre 2 y 4 tazas al día):

Podría asociarse con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Mejora la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo de diabetes tipo 2.

Sus antioxidantes ayudan a contrarrestar el estrés oxidativo, factor clave en el desarrollo de enfermedades metabólicas.

2. Presión arterial e hipertensión

El café puede causar aumentos temporales en la presión arterial. Sin embargo, un metaanálisis de 2023 publicado en Nutrients señala que, en adultos sanos, el consumo regular de hasta 3 tazas diarias no eleva de forma significativa el riesgo de hipertensión. Además, quienes beben café habitualmente pueden desarrollar tolerancia a estos efectos.

Recomendación: Las personas con hipertensión deben consultar a su médico y monitorear su consumo.

3. Café y cáncer

La relación entre el café y el cáncer ha sido ampliamente estudiada. Un análisis en BMC Cancer (2020) encontró que:

No existe relación entre el consumo moderado y mayor riesgo de cáncer.

Los antioxidantes en el café pueden tener un efecto protector, sobre todo frente al cáncer de hígado y endometrio.

Beneficios potenciales del consumo moderado

Entre los beneficios más destacados de tomar café en cantidades moderadas se encuentran:

Mejora del estado de alerta y concentración

Propiedades antioxidantes , que ayudan a reducir el daño celular

Reducción del riesgo de enfermedades crónicas, como diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer

Una taza de café con leche sin decoración, servida en una taza de cerámica rústica sobre un plato a juego, con una cuchara al costado, reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos del consumo excesivo

Beber más de 3-4 tazas de café al día puede provocar efectos adversos, como:

Ansiedad, insomnio y nerviosismo

Molestias gastrointestinales, como acidez o irritación estomacal

Interacciones con medicamentos, lo que puede disminuir la eficacia de algunos tratamientos

En personas con mayor sensibilidad, incluso dosis menores pueden causar molestias digestivas o estimular en exceso el sistema nervioso.

Alternativas para quienes deben reducir la cafeína

Quienes necesiten limitar la cafeína pueden optar por:

Café descafeinado , que conserva el sabor con menos cafeína

Infusiones de hierbas o frutales

Sucedáneos de café a base de cereales tostados o achicoria

Recomendaciones finales

La evidencia científica actual respalda que un consumo moderado de café, entre 2 y 3 tazas al día, es seguro para la mayoría de los adultos y puede aportar beneficios para la salud. Aunque hasta 4 tazas pueden tolerarse en ciertos casos, es importante ajustar la cantidad según la tolerancia individual y consultar con un profesional de la salud en caso de dudas o condiciones médicas específicas.

En resumen:

2 a 3 tazas de café al día es un rango seguro y saludable.

Quienes tengan problemas digestivos, hipertensión o ansiedad deben consultar con su médico.

Moderación y escucha al cuerpo son clave para disfrutar del café sin riesgos.