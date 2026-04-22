México

Por qué el licuado de plátano, guayaba y fresa se vuelve el favorito en temporada de calor

La combinación de ingredientes frescos con avena y leche fría crea una bebida refrescante que aporta un valor nutritivo

Guardar
Vaso de licuado de tres capas (naranja, amarilla y rosa) con gotas de condensación, decorado con una fresa y una rodaja de plátano, sobre una mesa de madera al aire libre bajo el sol.
El licuado de plátano, guayaba, fresa y avena es una bebida nutritiva y refrescante ideal para el desayuno en hogares mexicanos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un licuado bien hecho puede transportarte a una mañana calurosa, antes de ir a la escuela, o a esos días en los que el cuerpo pide energía natural.

El licuado de plátano, guayaba, fresa y avena combina frutas frescas con la textura cremosa de la avena, ideal tanto para niñas y niños como para adultos.

En muchos hogares mexicanos, el licuado forma parte del desayuno, la merienda o se toma como bebida refrescante en temporada de calor. Su versatilidad, facilidad de preparación y valor nutritivo lo vuelven parte de la rutina diaria, especialmente donde hay abundancia de frutas frescas.

Ingredientes y preparación paso a paso

Vaso alto de licuado con capas roja y rosa claro, decorado con una fresa entera y una rodaja de plátano, sobre una mesa de madera. Fondo borroso de jardín.
Esta receta de licuado combina frutas frescas con avena y leche, proporcionando energía natural para niños y adultos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1. 2 plátanos medianos maduros
  • 2. 4 guayabas chicas (o 2 grandes)
  • 3. 6 fresas medianas
  • 4. 3 cucharadas de avena
  • 5. 400 ml de leche fría (puede ser entera, descremada o vegetal)
  • 6. 1 cucharada de miel (opcional)
  • 7. 4 cubos de hielo

Preparación

1. Pela y trocea los plátanos. Lava y corta las guayabas, quita las semillas si prefieres un licuado más suave

2. Lava y parte las fresas a la mitad

3. Opcional: hidrata la avena con 2 cucharadas de leche tibia durante 2 minutos para que el licuado quede más cremoso

4. Coloca en la licuadora el plátano, la guayaba, las fresas, la avena y la leche fría

5. Agrega la miel y los cubos de hielo

6. Licúa a máxima potencia durante 1 a 2 minutos, hasta obtener una textura homogénea

7. Prueba y ajusta el dulzor si lo consideras necesario.

8. Sirve de inmediato, bien frío

Consejos técnicos: Si quieres un licuado más fresco, usa fruta previamente congelada. Para hacerlo más ligero, añade más leche o un poco de agua fría. El dulzor depende de la madurez del plátano y la guayaba.

Rendimiento, valor nutricional y conservación

Vaso de licuado de tres capas (rojo, rosa, amarillo) con gotas de condensación. Está adornado con fresa, plátano, guayaba, hojas de menta y una pajita metálica.
Se recomienda conservar el licuado en el refrigerador, tapado, donde mantiene su frescura y sabor hasta por 12 horas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 2 porciones grandes o 3 chicas.

Valor nutricional por porción (aproximado): Calorías: 210 kcal Grasas: 3 g Carbohidratos: 43 g Proteínas: 5 g

Estos valores pueden variar según los ingredientes y la cantidad utilizada.

Conservación: Consérvalo en el refrigerador, tapado, hasta por 12 horas. No se recomienda congelar porque la textura y el sabor cambian.

Temas Relacionados

LicuadoBebidaFrutasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué pasa con la herencia de una persona cuando muere y tiene deudas en el banco?

La liquidación de deudas tras fallecimiento en México depende del tipo de crédito y coberturas de seguro de vida

¿Qué pasa con la herencia de una persona cuando muere y tiene deudas en el banco?

Alex B no descarta demandar a Pati Chapoy tras acusarlo de saquear casa de Daniel Bisogno

La polémica surgió después de que la periodista insinuó que Alex habría retirado objetos de la casa de su fallecido hermano

Alex B no descarta demandar a Pati Chapoy tras acusarlo de saquear casa de Daniel Bisogno

El café y el estómago: cuántas tazas al día son seguras y no provocan efectos negativos hasta en el esófago

Su sabor y efecto estimulante lo convierten en parte de la rutina diaria de millones de personas

El café y el estómago: cuántas tazas al día son seguras y no provocan efectos negativos hasta en el esófago

Luisa María Alcalde pide tiempo para pensar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la Consejería Jurídica

“Me siento muy honrada”, aseguró la funcionaria

Luisa María Alcalde pide tiempo para pensar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la Consejería Jurídica

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Colapsa la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Colapsa la L7 del STC
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Revelan que investigación por muerte de “El Mencho” sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

Jacky Ramírez se deslinda de su relación con operador del CJNG asesinado en Querétaro: “No puedo estar sabiendo quiénes son”

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras el desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Alex B no descarta demandar a Pati Chapoy tras acusarlo de saquear casa de Daniel Bisogno

Rivers presume foto con Saúl “Canelo” Álvarez y desata furor rumbo a La Velada del Año 2026

Karime Pindter muestra su lado más íntimo: las claves para ser una mujer exitosa en “La verdadera Matryoshka”

Socia de Metaxchange Capital detenida por fraude millonario reaparece y acusa de extorsión a Sandra Echeverría

DEPORTES

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Qué es el ajolote, animal del cual está inspirada la mascota de los Capitanes de la CDMX

De compañero de golf de Peña Nieto a contratos con la 4T: la trayectoria de José Miguel Bejos, nuevo dueño del Atlas

A 50 días del Mundial 2026: que falta por hacer en los estadios de México

Luis García revela si Christian Martinoli y él dejarán TV Azteca para firmar con Netflix