Por qué el licuado de plátano, guayaba y fresa se vuelve el favorito en temporada de calor

Un licuado bien hecho puede transportarte a una mañana calurosa, antes de ir a la escuela, o a esos días en los que el cuerpo pide energía natural.
El licuado de plátano, guayaba, fresa y avena combina frutas frescas con la textura cremosa de la avena, ideal tanto para niñas y niños como para adultos.
En muchos hogares mexicanos, el licuado forma parte del desayuno, la merienda o se toma como bebida refrescante en temporada de calor. Su versatilidad, facilidad de preparación y valor nutritivo lo vuelven parte de la rutina diaria, especialmente donde hay abundancia de frutas frescas.
Ingredientes y preparación paso a paso
Ingredientes
- 1. 2 plátanos medianos maduros
- 2. 4 guayabas chicas (o 2 grandes)
- 3. 6 fresas medianas
- 4. 3 cucharadas de avena
- 5. 400 ml de leche fría (puede ser entera, descremada o vegetal)
- 6. 1 cucharada de miel (opcional)
- 7. 4 cubos de hielo
Preparación
1. Pela y trocea los plátanos. Lava y corta las guayabas, quita las semillas si prefieres un licuado más suave
2. Lava y parte las fresas a la mitad
3. Opcional: hidrata la avena con 2 cucharadas de leche tibia durante 2 minutos para que el licuado quede más cremoso
4. Coloca en la licuadora el plátano, la guayaba, las fresas, la avena y la leche fría
5. Agrega la miel y los cubos de hielo
6. Licúa a máxima potencia durante 1 a 2 minutos, hasta obtener una textura homogénea
7. Prueba y ajusta el dulzor si lo consideras necesario.
8. Sirve de inmediato, bien frío
Consejos técnicos: Si quieres un licuado más fresco, usa fruta previamente congelada. Para hacerlo más ligero, añade más leche o un poco de agua fría. El dulzor depende de la madurez del plátano y la guayaba.
Rendimiento, valor nutricional y conservación
Rinde 2 porciones grandes o 3 chicas.
Valor nutricional por porción (aproximado): Calorías: 210 kcal Grasas: 3 g Carbohidratos: 43 g Proteínas: 5 g
Estos valores pueden variar según los ingredientes y la cantidad utilizada.
Conservación: Consérvalo en el refrigerador, tapado, hasta por 12 horas. No se recomienda congelar porque la textura y el sabor cambian.