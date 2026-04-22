Por qué el licuado de plátano, guayaba y fresa se vuelve el favorito en temporada de calor

El licuado de plátano, guayaba, fresa y avena es una bebida nutritiva y refrescante ideal para el desayuno en hogares mexicanos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un licuado bien hecho puede transportarte a una mañana calurosa, antes de ir a la escuela, o a esos días en los que el cuerpo pide energía natural.

El licuado de plátano, guayaba, fresa y avena combina frutas frescas con la textura cremosa de la avena, ideal tanto para niñas y niños como para adultos.

En muchos hogares mexicanos, el licuado forma parte del desayuno, la merienda o se toma como bebida refrescante en temporada de calor. Su versatilidad, facilidad de preparación y valor nutritivo lo vuelven parte de la rutina diaria, especialmente donde hay abundancia de frutas frescas.

Ingredientes y preparación paso a paso

Esta receta de licuado combina frutas frescas con avena y leche, proporcionando energía natural para niños y adultos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 2 plátanos medianos maduros

2. 4 guayabas chicas (o 2 grandes)

3. 6 fresas medianas

4. 3 cucharadas de avena

5. 400 ml de leche fría (puede ser entera, descremada o vegetal)

6. 1 cucharada de miel (opcional)

7. 4 cubos de hielo

Preparación

1. Pela y trocea los plátanos. Lava y corta las guayabas, quita las semillas si prefieres un licuado más suave

2. Lava y parte las fresas a la mitad

3. Opcional: hidrata la avena con 2 cucharadas de leche tibia durante 2 minutos para que el licuado quede más cremoso

4. Coloca en la licuadora el plátano, la guayaba, las fresas, la avena y la leche fría

5. Agrega la miel y los cubos de hielo

6. Licúa a máxima potencia durante 1 a 2 minutos, hasta obtener una textura homogénea

7. Prueba y ajusta el dulzor si lo consideras necesario.

8. Sirve de inmediato, bien frío

Consejos técnicos: Si quieres un licuado más fresco, usa fruta previamente congelada. Para hacerlo más ligero, añade más leche o un poco de agua fría. El dulzor depende de la madurez del plátano y la guayaba.

Rendimiento, valor nutricional y conservación

Se recomienda conservar el licuado en el refrigerador, tapado, donde mantiene su frescura y sabor hasta por 12 horas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 2 porciones grandes o 3 chicas.

Valor nutricional por porción (aproximado): Calorías: 210 kcal Grasas: 3 g Carbohidratos: 43 g Proteínas: 5 g

Estos valores pueden variar según los ingredientes y la cantidad utilizada.

Conservación: Consérvalo en el refrigerador, tapado, hasta por 12 horas. No se recomienda congelar porque la textura y el sabor cambian.