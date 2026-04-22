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Sheinbaum habla sobre relación con EEUU: “No es un tema personal con Trump, defendemos nuestros principios de soberanía”

La mandataria destacó que siempre buscará defender la soberanía del país

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Es un tema de relación de dos países vecinos, socios comerciales, comentó la presidenta de México. REUTERS/Dan Mullan
Es un tema de relación de dos países vecinos, socios comerciales, comentó la presidenta de México. REUTERS/Dan Mullan

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó esta mañana sobre la manera en la que maneja su relación con el gobierno de Estados Unidos y especialmente el presidente Donald Trump.

“Para nosotros no es un tema personal con el presidente Trump. Es un tema de relación de dos países vecinos, socios comerciales, en donde hay muchos estadounidenses que viven en México, millones, y hay millones de mexicanos que viven en Estados Unidos por generaciones”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estos comentarios surgieron al responder cómo maneja las emociones en una relación con un presidente como Trump, que fue una pregunta expresa que se le hizo durante su conferencia matutina, en un contexto donde el gobierno presentó un programa integral para atender la salud mental de los jóvenes del país.

Ante ello, la mandataria subrayó que la política exterior de su administración prioriza la defensa de principios y la colaboración institucional entre ambos países. Puntualizó que la relación con Estados Unidos no depende de afinidades personales ni de diferencias ideológicas, sino del interés nacional y del respeto mutuo.

“Lo que buscamos es la mejor relación posible, defendiendo nuestros principios”, afirmó. Explicó que el enfoque oficial consistió en mantener una política de “coordinación sin subordinación”, dejando claro que la soberanía mexicana resulta innegociable para su gobierno.

“Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo con Estados Unidos. Nadie, ni en México estamos de acuerdo en todo entre mexicanos”, señaló Sheinbaum. A pesar de estas diferencias, enfatizó que la prioridad fue lograr la mejor relación bilateral, sin comprometer los principios fundamentales de México.

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