México

Se destinarán más de 455 mdp para evitar inundaciones en Tabasco; se invertirán en infraestructura

El proyecto fortalecerá la seguridad de la población aledaña a zonas donde cruzan ríos

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Vista aérea de un puente de concreto sobre un río turbio con tuberías azules, con muros de contención en construcción en una orilla y vegetación densa
En 2026, se destinarán más de 455 mdp para reducir riesgos de inundaciones en Tabasco

El Gobierno de México asignará para este 2026 una inversión superior a 455 millones de pesos con el objetivo de disminuir el riesgo de inundaciones en Tabasco.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta suma se dirigirá a construir:

  • 2.84 kilómetros de protecciones marginales sobre cauces
  • 49.4 kilómetros de desazolve en diversos ríos de la entidad

Estas acciones forman parte de un plan encaminado a beneficiar a casi 34 mil habitantes.

Gobierno busca evitar desbordamientos de ríos

El proyecto obedece a la prioridad establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsa el fortalecimiento de la infraestructura para enfrentar la intensificación de fenómenos hidrometeorológicos derivados del cambio climático.

Entre las obras contempladas sobresale la instalación de un muro de concreto armado en 412 metros y 60 metros de tablestacado en la margen derecha del río Grijalva, en Gaviotas Sur, municipio de Centro.

Hombre se moviliza en una canoa en medio de una calle inundada por las intensas lluvias en Villahermosa, estado de Tabasco (2024). EFE/ Jaime Avalos
Hombre se moviliza en una canoa en medio de una calle inundada por las intensas lluvias en Villahermosa, estado de Tabasco (2024). EFE/ Jaime Avalos

En Huimanguillo, el reforzamiento incluye tramos de 110 metros con roca y 150 metros con gavión en el río Mezcalapa, en las comunidades Caobanal segunda sección y Pedro Sánchez Magallanes, respectivamente.

En Jalapa, comunidad de Astapa, el programa contempla la edificación de 8 espigones, la rehabilitación de 2 más, construcción de 140 metros de bordo y 460 metros de muro de protección en el río La Sierra, además de refuerzos de 540 metros con bolsa de cimbra textil rellena de mortero en Jahuacapa.

Para la ciudad de Emiliano Zapata, los trabajos comprenden 220 metros de bordo, 80 metros de cimbra textil rellena de mortero y 70 metros de muro de concreto reforzado en la margen derecha del río Usumacinta, a la altura de Chablé.

En Teapa, localidad Andrés Quintana Roo, se proyecta la protección de 600 metros sobre el río Pichucalco.

El plan además incluye el dragado de 10 kilómetros del río Teapa y 12.8 kilómetros del río La Sierra, así como maniobras para el dragado de 24 kilómetros y desazolve de 2.6 kilómetros en la escollera El Censo.

Las intervenciones cubrirán zonas consideradas vulnerables de Tabasco, en concordancia con la política expuesta por el Gobierno de México y validada en el comunicado oficial de Conagua.

Temporada de lluvias afectará a Tabasco

La CONAGUA ha informado que la temporada de lluvias y huracanes comenzará en el océano Pacífico aproximadamente el 15 de mayo de 2026 y en el océano Atlántico —incluyendo el Golfo de México y el mar Caribe— el 1 de junio de 2026.

Este periodo marca el inicio de condiciones meteorológicas que pueden derivar en tormentas y afectaciones en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el periodo de máximas precipitaciones a nivel nacional se presentará entre junio y septiembre de 2026. Las autoridades vigilan la formación de fenómenos meteorológicos que pueden provocar lluvias intensas en el interior del país antes del arribo del primer ciclón.

La CONAGUA destaca que estados del centro y sur presentan condiciones orográficas que favorecen la generación de tormentas fuertes, por lo que el monitoreo de lluvias y posibles inundaciones se mantiene desde los primeros días de la temporada.

De la misma manera, en el caso de Tabasco, que se encuentra al sureste de México, el clima se mezcla con calor intenso y lluvias fuertes.

En el período que se esperan lluvias y huracanes, los estados del oriente y sureste que esperan mayor impacto por la temporada son: Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

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