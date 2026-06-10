México avanza en inversión: Mercado Libre anuncia más de 4 mil mdd para fortalecer a pequeñas y medianas empresas

Marcelo Ebrard durante la mañanera el pueblo este 10 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard dio a conocer la inversión por parte de la empresa Mercado Libre de más de 4 mil millones de dólares en México, durante la mañanera del pueblo de este 10 de junio en Palacio Nacional.

Como parte de los objetivos de esta capitalización, se encuentra la expansión de su infraestructura, así como un sistema de digitalización de pagos y servicios financieros.

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“Está íntimamente vinculado con el Plan México, porque uno de los objetivos de estas inversiones es darle acceso a esta plataforma digital a pequeñas y medianas empresas, no nada más a las grandes, con acento en las mexicanas”, declaró el funcionario.