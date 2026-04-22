¿Qué cargos públicos ha ocupado Luisa María Alcalde, posible consejera jurídica de Sheinbaum?

Luisa María Alcalde podría dejar la dirigencia de Morena por petición de Claudia Sheinbaum. (Foto: X/Luisa Alcalde)

En las últimas semanas la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, se ha encontrado al centro del debate público debido a la especulación que se mantiene sobre su salida del partido, esta noticia tomó mayor fuerza la mañana de este 22 de abril de 2026, cuando su nombre fue mencionado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró haberle ofrecido un cargo a la líder del partido que la llevo al triunfo en 2024:

“Ayer decidí y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de, de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada".

Ante la posibilidad de que Luisa Alcalde salga del partido y vaya directo a ocupar un cargo dentro de la administración de Sheinbaum, en este artículo te compartimos la trayectoria de la dirigente nacional dentro del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

De la UNAM a la Cámara de Diputados

La dirigente de Morena nació el 24 de agosto de 1987. Sus estudios universitarios en Derecho los cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el periodo de 2007 a 2011. Además, tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California.

Andrés Manuel López Beltrán podría salir de la dirigencia de Morena. (Foto: X/Luisa Alcalde)

Su trayectoria administrativa comenzó en 2008 cuando fue auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios. Al siguiente año, se convirtió en auxiliar jurídico del Juzgado 79 Penal del Tribunal Superior de Justicia en Santa Martha Acatitla, del entonces, Distrito Federal.

Su actividad dentro de Morena comenzó en 2011, cuando fue representante de jóvenes y estudiantes del Comité Ejecutivo. Para 2012, se convirtió en diputada federal, llegando a este cargo de la mano de Movimiento Ciudadano (MC), separándose del partido el 3 de febrero de 2015, cuando se integró al partido guinda y concluyó su encargo.

Cargos en la administración de AMLO previo a ser dirigente de Morena

El 19 de junio de 2023, Luisa Alcalde asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación, reemplazando a Adán Augusto López. Anteriormente, dirigió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desde 2018 hasta mediados de junio de 2023.

Al momento de su designación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador comentó desde Palacio Nacional:

“Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, dar oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora; [hizo] muy buen trabajo en la STPS... Ya nos emparejamos, yo creo que ya hay más mujeres que hombres en el gabinete, pero son mujeres con convicción, con principios, con ideales; y eso ayuda mucho”.

Legisladores del PRI, PAN y PRD mostraron su apoyo a Xóchitl Gálvez. En respuesta, Morena y partidos aliados respaldaron al presidente. Foto: Cuartoscuro

Tras el termino del mandato obradorista, en septiembre de 2024, Luisa Alcalde se convirtió en una de las mujeres políticas más influyentes del país, debido a que pasó a ocupar la dirigencia del partido.

De no aceptar la oferta de Sheinbaum, la líder nacional de Morena terminaría su encargo en octubre de 2027.