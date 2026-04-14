Ricardo Anaya afirma que a la 4T le llevó ocho años entender que sí se puede producir gas en México

Ricardo Anaya advierte que la dependencia de México del gas natural importado desde Estados Unidos representa un riesgo grave para la soberanía energética. | Foto: Senado de la República

El senador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que México enfrenta un riesgo grave en materia de soberanía energética debido a la prohibición del fracking y la falta de producción nacional de gas natural.

De acuerdo con el senador, la dependencia de importaciones desde Estados Unidos, que actualmente superan el 75 %, coloca a la industria nacional en una situación vulnerable ante cualquier restricción en el suministro, según expuso Anaya en un video publicado este 13 de abril en sus redes sociales.

Para Anaya, la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador—basada en lo que llama “telarañas mentales ideológicas”—ha impedido el desarrollo de métodos no convencionales de extracción y ha limitado las alianzas entre Pemex y el sector privado.

El excandidato presidencial subrayó que México carece de reservas y capacidad suficiente de almacenamiento de gas natural. “Estamos importando más del 75% del gas natural”, afirmó en su mensaje, destacando que otros países sí cuentan con existencias estratégicas. Advirtió que actualmente, si el gobierno de Estados Unidos decide cerrar la llave, México solo podría sostener su consumo interno por dos días.

Anaya describió esta dependencia como un “tremendo absurdo”. Detalla que, mientras en el Golfo de México, del lado de Estados Unidos, se extrae gas mediante técnicas prohibidas en territorio mexicano—como el fracking—, ese mismo recurso se exporta y se vende a México.

Anaya atribuye la prohibición a “dogmatismo” de López Obrador

Anaya sostiene que la apertura a la inversión privada y alianzas con Pemex no contradicen la propiedad constitucional de los recursos energéticos nacionales. REUTERS/Oscar Martinez

Según Anaya, la decisión de prohibir el fracking y otros métodos no convencionales en México respondió, en sus palabras, a “telarañas mentales” y “dogmatismo” del presidente López Obrador.

Sostuvo que estas políticas han frenado inversiones privadas y alianzas estratégicas. “No se permitió por las necedades de López Obrador”, recalcó, al referirse a los obstáculos para que empresas privadas participen en la extracción de gas natural bajo las normas ambientales vigentes.

Insistió en que producir gas natural con tecnología especializada y apego normativo no implica privatización. “Nada tiene de malo permitir a la iniciativa privada invertir sus propios recursos bajo su propio riesgo para extraer gas, que de todas maneras, de acuerdo a la Constitución, es propiedad de la nación”, expresó el senador del PAN.

Ricardo Anaya señala tardanza del gobierno para apoyar el fracking

La reconsideración del gobierno federal sobre el uso de métodos no convencionales para extraer gas natural llega tras ocho años de políticas restrictivas, según Anaya. Crédito: PAN

Anaya celebró que el gobierno federal, después de ocho años, comience a reconsiderar la postura sobre el aprovechamiento de técnicas como el fracking, aunque lo califica de tardío.

“Es de celebrarse, aunque les haya tomado ocho años, que el gobierno hoy entienda, primero, que no tiene nada de malo utilizar este tipo de métodos no convencionales, siempre y cuando se haga en estricto apego a las normas ambientales”, mencionó el senador.

El legislador hizo un llamado a dejar atrás dogmas y a facilitar la colaboración entre Pemex y empresas privadas con tecnología de punta para extraer gas natural en territorio nacional. Consideró urgente recuperar la soberanía energética y proteger a la industria frente a cualquier cierre potencial de suministros desde Estados Unidos.

Finalmente, Anaya propuso que el camino a seguir requiere que Pemex establezca alianzas con particulares. “Que Pemex pueda hacer alianzas con particulares que sí tienen esta tecnología, que podamos extraer el gas y que entonces sí seamos soberanos energéticamente”, indicó el senador.