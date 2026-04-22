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Cómo preparar un potente tónico de jengibre, romero y clavos de olor para hacer crecer el cabello

Una receta popular combina estas hierbas aromáticas y especias, resaltando sus ventajas tradicionales y el valor de lo natural en el autocuidado

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Botella de vidrio transparente con rodajas de jengibre, romero y clavos sumergidos en líquido, sobre mármol blanco junto a ingredientes frescos.
Muchas personas buscan nuevas soluciones para el crecimiento capilar y encuentran en preparaciones caseras una alternativa que inspira curiosidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de ingredientes naturales para el cuidado del cabello gana terreno entre quienes buscan alternativas a los productos comerciales.

Entre estos, destacan el jengibre, el romero y los clavos de olor los cuales, juntos, forman parte de los remedios caseros más populares para estimular el crecimiento capilar.

Preparar un tónico con estos elementos permite aprovechar sus propiedades y aplicarlas de manera directa sobre el cuero cabelludo.

Usuarios en redes sociales y especialistas en medicina tradicional destacan los posibles beneficios de esta mezcla, aunque advierten que los resultados pueden variar según cada persona.

Caída de cabello, alopecia, salud capilar, factores hormonales, pérdida progresiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este tónico puede ayudar a revertir la caída del cabello y a hacerlo crecer en menor tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del jengibre, el romero y el clavo de olor para hacer crecer el cabello

Antes de elaborar este tónico, es importante conocer cuáles son los beneficios que brindan sus ingredientes y que hacen que brinde las propiedades que lo vuelven ideal para fomentar el crecimiento capilar.

Jengibre

  • Estimulación de la circulación: El jengibre se asocia con la capacidad de activar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que podría favorecer la llegada de nutrientes a los folículos pilosos.
  • Propiedades antiinflamatorias: Contiene compuestos como el gingerol, que ayudan a reducir la inflamación, lo que puede beneficiar a quienes tienen irritación o caspa.
  • Efecto antimicrobiano: Ayuda a mantener el cuero cabelludo limpio, lo que previene infecciones que podrían afectar el crecimiento del cabello.

Romero

  • Estimulación del crecimiento: El romero es uno de los ingredientes más usados en tónicos capilares. Se le atribuye la capacidad de estimular los folículos y favorecer el crecimiento del cabello.
  • Prevención de la caída: Algunos estudios sugieren que el romero puede ser útil para reducir la caída del cabello, incluso comparado con tratamientos como el minoxidil en casos de alopecia leve.
  • Mejora del brillo y fuerza: Su uso regular puede aportar brillo y fortalecer la fibra capilar.

Clavo de olor

  • Propiedades antimicrobianas y antifúngicas: El aceite esencial de clavo de olor es conocido por combatir bacterias y hongos, ayudando a mantener un cuero cabelludo sano.
  • Estimulación del cuero cabelludo: Puede ayudar a aumentar la circulación y promover un entorno favorable para el crecimiento.
  • Efecto refrescante: Deja una sensación de frescura y puede reducir la picazón.
Shampoo casero de romero y té negro, mezcla herbal para fortalecer y dar brillo al cabello. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar un tónico de jengibre, romero y clavos de olor para hacer crecer el cabello

Aquí tienes una guía sencilla para preparar un tónico casero de jengibre, romero y clavos de olor que muchas personas usan para estimular el crecimiento del cabello.

Recuerda que no hay evidencia científica contundente sobre su eficacia, pero es popular en remedios caseros.

Ingredientes

  • 1 raíz de jengibre (aprox. 5 cm)
  • 2 ramas de romero fresco o 2 cucharadas de romero seco
  • 6 a 8 clavos de olor
  • 2 tazas de agua

Preparación

  1. Lava bien el jengibre y rállalo (no es necesario pelarlo).
  2. Coloca el agua en una olla y agrega el jengibre rallado, el romero y los clavos de olor.
  3. Lleva la mezcla a ebullición.
  4. Cuando hierva, baja el fuego y deja cocinar 10 minutos.
  5. Apaga el fuego y deja reposar hasta que enfríe.
  6. Cuela el líquido y transfiérelo a un atomizador o frasco limpio.

Uso

  • Aplica el tónico directamente en el cuero cabelludo, dando un ligero masaje con las yemas de los dedos.
  • No enjuagues. Puedes dejarlo actuar varias horas o toda la noche.
  • Usa el tónico 3 a 4 veces por semana.

El video presenta un tutorial sobre la elaboración de un tónico capilar casero. Una mujer muestra el proceso de preparación con ingredientes como romero, canela, clavos de olor y jengibre. Los ingredientes se hierven en agua, y el líquido rojizo resultante se transfiere a una botella con atomizador. Este contenido es una demostración de una receta para el cuidado del cabello. (Tk: @camilamateron)

Recomendaciones

  • Haz una prueba en una pequeña zona de la piel para descartar alergias.
  • Si tienes el cuero cabelludo sensible o alguna condición dermatológica, consulta antes con un dermatólogo.
  • Este tónico es solo de uso externo.

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