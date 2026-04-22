Senado mueve fecha para el Día del Tequila, ahora se celebrará en julio

El Senado avala la creación del Día Nacional del Tequila, que se celebrará cada 24 de julio en México. El dictamen, presentado por la senadora Lilia Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, subraya la relevancia del tequila como bebida representativa de la identidad y la cultura mexicanas, así como su papel económico.

De acuerdo con la legisladora, esta propuesta surge desde la sociedad civil y cuenta con el apoyo de la Cámara de Diputados. La senadora Valdez señala que el tequila, producido a partir del maguey, ofrece “fama, empleo y cultura” al país y funge como fuente significativa de trabajo en varias regiones mexicanas.

La minuta destaca la necesidad de consumir las bebidas alcohólicas “de forma responsable”, en particular durante eventos públicos o festividades en ambientes familiares. Según la senadora, existe una iniciativa pendiente para regular el expendio de alcohol en estadios.

La comisión exhorta a que el 24 de julio sea no solo una conmemoración formal, sino una oportunidad para reflexionar sobre el prestigio internacional del tequila y reforzar el compromiso social para su promoción y consumo adecuado.

Revuelo y debate aviva en redes

Tras el hecho de la oficialización de una fecha específica para la conmemoración de esta bebida mexicana, usuarios en redes sociales comentaron diferentes opiniones.

Algunas personas tomaron con humor este suceso, argumentando que ahora habrá que celebrar doble y acompañar con tragos. Otras personas, de igual manera positiva plantearon: “si hay como 4 días del gato, ¿por qué no tendríamos dos del tequila?”

Usuarios de X comentan sobre el decreto del Senado en cuanto al Día del Tequila

Por otra parte, hubo quienes se quejaron con comentarios amargos como “¿para cuándo el día del desaparecido?” o “qué hacen en las comisiones que ni siquiera pueden detectar que ya había un día”.

No obstante, el decreto comunicado el día de hoy, abroga la fecha anterior (tercer sábado de marzo), entrando en vigor así el nuevo día oficial.

Día del Tequila se celebraba en marzo

En México, cada tercer sábado de marzo se conmemora -hasta hoy- el Día Nacional del Tequila, fecha que reconoce el impacto cultural y económico de esta bebida.

El tequila representa uno de los distintivos principales de la identidad nacional y su producción parte exclusivamente del agave azul, planta que requiere cerca de 8 años y al menos 2 metros de altura para alcanzar su madurez adecuada.

Desde 2006, los campos de Agave azul en Jalisco y otras regiones cuentan con la declaratoria de la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad, certificación que refuerza su relevancia internacional. Esta denominación respalda el proceso ancestral y exclusivo que distingue al tequila frente a otros destilados globales.

Jalisco destaca como la región mexicana con mayor concentración de producción tequilera, lo que la consolida como la cuna del tequila. El prestigio y la exportación de esta bebida han situado a México como referente mundial en la elaboración y promoción del tequila, cuya imagen se vincula de manera directa con la cultura nacional dentro y fuera del país.