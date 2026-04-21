México

Se traba el nombramiento de consejeros del INE, votación podría aplazarse hasta el 28 de abril

Kenia López Rabadán dio a conocer que ha solicitado transparencia en los criterios de idoneidad para la selección de los candidatos, sin embargo, no se ha dado

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La senadora Kenia López Rabadán, con cabello oscuro y blusa turquesa, habla en un podio con micrófono; arriba a la izquierda, el logo del INE
Kenia López Rabadán, diputada del PAN, pidió transparencia en el proceso de elección de consejeros del INE.

En caso de que no se consiga el respaldo unánime de las fuerzas políticas, la designación de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral podría aplazarse hasta el 28 de abril”, advirtió esta tarde la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ante la posibilidad de la falta de consensos para que todas las fuerzas políticas en San Lázaro avalen los nombramientos propuestos para las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

Reiteró que la selección podría ser cuestionada si no llegan a acuerdos en materia. López Rabadán señaló que habría resultado preferible que el Comité Técnico del proceso de selección hiciera públicos los criterios de idoneidad utilizados para evaluar a los aspirantes.

La presidenta de la Cámara de Diputados explicó que un nombramiento realizado sin el acompañamiento de todas las fuerzas políticas podría restar legitimidad a los nuevos consejeros. López Rabadán reiteró que los procesos de selección en órganos autónomos requieren transparencia y acuerdos amplios para garantizar confianza en el resultado.

Entre los puntos mencionados por la presidenta de la Mesa Directiva destacan:

  • La importancia de que el proceso refleje la pluralidad política del país.
  • El riesgo de que un consejo electo sin consenso enfrente cuestionamientos sobre su legitimidad.
  • La necesidad de criterios claros y públicos para la evaluación de aspirantes.

La diputada del PAN comentó que la Mesa Directiva no ha recibido la propuesta que sería votada en el Pleno, pero de no alcanzar la mayoría calificada se procederá a un proceso de insaculación de las propuestas entregadas por el Comité Técnico.

Kenia López Rabadán solicitó al INE fijar una postura clara sobre un posible conflicto de interés que involucra a Jesús Octavio García González, director de Administración del organismo.
Kenia López Rabadán solicitó al INE fijar una postura clara sobre un posible conflicto de interés que involucra a Jesús Octavio García González, director de Administración del organismo.

Presentan quintetas para renovar consejerías del INE

El 20 de abril, el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), recibió las tres quintetas de candidatos para ocupar una de las consejerías libres en el INE.

Previendo la falta de consensos, anticipó que la selección se podría aplazar: “nos iríamos hasta el 28 a el proceso de insaculación, para que tres de estos 15 aspirantes, sean los consejeros”.

Manifestó su confianza al Comité de Evaluación, al considerar que actuaron con profesionalismo y seriedad al llevar a cabo exámenes, pruebas de idoneidad, evaluaciones escritas y entrevistas. Destacó el perfil de los cinco integrantes y el hecho de que la votación haya sido unánime como elementos que refuerzan su credibilidad en el resultado.

Propuestas generan alarma por cercanía con Morena

Los candidatos que llegaron a conformar las quintetas han generado cuestionamientos por parte de la oposición política, quienes han señalado “vicios” y poca transparencia para selecciona.

El Comité Técnico de Evaluación publicó la lista final de 369 aspirantes al INE.
El Comité Técnico de Evaluación publicó la lista final de 369 aspirantes al INE.

Fue un proceso lleno de vicios y es lamentable llegar a este momento con más dudas que certezas. Casualmente hay uno en cada quinteta, es decir, no están compitiendo entre sí”, señaló Elías Lixa, coordinador parlamentario del PAN.

Por su parte el PRI, a través de Rubén Moreira, fijó postura: “Estamos en contra porque no estamos de acuerdo en cómo se llevó a cabo el proceso”.

Entre los nombres criticados, se encuentran:

  • Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México.
  • Bernardo Valle Monroy, ex consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
  • Martha Alejandra Tello Mendoza, jefa de la Unidad de Investigación en la Escuela Judicial Electoral del TEPJF.

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