Cámara de Diputados cierra registro con casi 500 aspirantes para tres vacantes en el INE

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria en tema de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La selección de los nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral avanza con el cierre del registro para quienes buscan ocupar tres vacantes en el Consejo General.

Más de 500 personas han presentado su candidatura, lo que refleja el interés por participar en uno de los procesos institucionales clave para la vida democrática del país.

A partir de hoy, el Comité Técnico de Evaluación inicia funciones para revisar los perfiles de los aspirantes. Este órgano está compuesto por cinco integrantes, cuatro de ellas mujeres, elegidas a través de una convocatoria legal.

La tarea resulta especialmente exigente, pues deberán evaluar expedientes, realizar exámenes y analizar ensayos en un periodo que coincide con la Semana Santa, según informó el diputado Ricardo Monreal ávila.

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- El diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, acompañado de diputados, durante su participación en la Sesión Ordinaria en tema de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La revisión de los expedientes de más de 500 candidaturas implica un trabajo exhaustivo en pocos días.

El Comité, recién instalado, tiene el encargo de conformar quintetas para cada uno de los tres cargos en disputa, manteniendo el principio de paridad de género. Posteriormente, de cada quinteta, se elegirá a la persona que integrará el Consejo General.

El proceso de selección para las consejerías electorales del INE concluye su primera etapa con la inscripción de cientos de aspirantes.

El Comité Técnico de Evaluación, integrado mayoritariamente por mujeres, será el encargado de analizar los perfiles y, en las próximas semanas, presentar ternas para cada vacante, cuidando la paridad de género y la idoneidad profesional.

Ricardo Monreal declaró que conoce poco a los miembros del Comité, aunque destacó que dos de sus integrantes cuentan con reconocida experiencia. En general, resaltó que todos los seleccionados presentan perfiles con capacidad jurídica, constitucional y experiencia en temas electorales.

Reginaldo Sandoval no ve ruptura con Morena ni con la presidenta Claudia Sheinbaum pese a renuencia de aprobar Plan B con inclusión de la revocación de mandato en los términos planteados. (Crédito: Cámara de Diputados)

Sobre la naturaleza de la instalación del Comité, Monreal aclaró que no se trató de un acto público tradicional. La discreción en el manejo del proceso responde al interés de mantener un enfoque técnico y cuidadoso en la evaluación de los aspirantes.

Reforma electoral y discusión legislativa

En paralelo al proceso del INE, la reforma electoral —conocida como Plan B— sigue su curso en la Cámara de Diputados. El proyecto, que busca modificar los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, ha sido turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para su análisis.

Al ser consultado sobre posibles cambios en la minuta, Monreal evitó dar una postura concreta, argumentando que corresponde a las comisiones especializadas emitir opiniones. Recalcó que no forma parte de dichos grupos de trabajo y que respetará su autonomía en la resolución.

Sobre la apertura al diálogo en la discusión de la reforma, el legislador anticipó que las comisiones contarán con cinco días para recibir propuestas y escuchar a los interesados. Aseguró que no existe impedimento alguno para que se tomen en cuenta distintas voces, siempre y cuando las comisiones así lo decidan.

El proceso de selección de los consejeros del INE y la discusión del Plan B de la reforma electoral avanzan en paralelo. Ambas dinámicas reflejan la importancia que la Cámara de Diputados asigna a la transparencia y la técnica en los procedimientos institucionales que definirán el futuro de la democracia mexicana.