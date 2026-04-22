Morena propone aplazar elección judicial a 2028 y rediseñar todo el proceso de votación

La elección judicial en México sigue sin fecha definitiva y continúa el debate político. (Carl de Souza / AFP)

La definición sobre la fecha de la elección del Poder Judicial en México sigue en disputa.

Aunque el calendario original contemplaba una nueva jornada electoral en 2027, tras la primera experiencia realizada en 2025, en el Senado no existe consenso para modificarlo, mientras que Morena y el gobierno federal evalúan aplazar el proceso hasta 2028.

Calendario original: elección judicial prevista para 2027

De acuerdo con el diseño inicial de la reforma judicial, la primera elección de jueces, magistrados y ministros se llevó a cabo en 2025, y la siguiente jornada estaba prevista para el primer domingo de junio de 2027, en paralelo con las elecciones intermedias.

El calendario original fija la elección judicial para junio de 2027. Crédito:Cuartoscuro

Ese año se renovarán múltiples cargos de elección popular, incluyendo gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que implicaría una alta carga operativa para las autoridades electorales.

Senado descarta consenso para modificar la fecha

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, afirmó que no hay acuerdos para cambiar la fecha originalmente planteada.

Indicó que, hasta el momento, no se ha discutido formalmente ni de manera informal una modificación al calendario, y que tampoco existe un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar el proceso.

Propuesta en análisis: mover la elección a junio de 2028

Pese a la falta de consenso en el Senado, legisladores de Morena trabajan en una iniciativa que propone recorrer la elección judicial al primer domingo de junio de 2028, es decir, un año después de lo previsto originalmente.

Morena propone aplazar la elección judicial hasta junio de 2028. EFE/ Francisco Guasco

El objetivo central es separar este proceso de las elecciones intermedias de 2027 y de la posible consulta de revocación de mandato, evitando que coincidan en el mismo periodo.

Gobierno federal evalúa costos y carga electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración analiza el posible aplazamiento. Señaló que la decisión considera el impacto financiero y logístico de organizar varios procesos simultáneamente.

Realizar elecciones judiciales junto con comicios intermedios y mecanismos de participación ciudadana implicaría un aumento en el número de boletas, mayor complejidad operativa y un incremento en el gasto público.

Argumentos para separar los procesos electorales

Desde el ámbito legislativo, Olga Sánchez Cordero ha señalado que resulta conveniente que la elección judicial se realice en un año distinto al de mayor carga electoral.

Olga Sánchez Cordero considera conveniente separar la elección judicial de los comicios de 2027. (Cuartoscuro)

La propuesta busca que estos comicios se lleven a cabo un año después de las elecciones intermedias, con el fin de permitir una evaluación más detallada de los perfiles y evitar la saturación del sistema electoral.

Ajustes a la reforma tras la experiencia de 2025

El posible cambio de fecha también responde a la evaluación del proceso de 2025, que dejó diversos retos, como baja participación, campañas poco claras y cuestionamientos sobre algunos perfiles electos.

Ante ello, Morena impulsa modificaciones para fortalecer el modelo:

Certificación obligatoria para aspirantes

Exámenes técnicos y filtros más estrictos

Requisitos más altos de experiencia profesional

Reducción del número de candidaturas

Creación de un comité único de evaluación

Debate abierto rumbo a una posible reformaAunque el calendario original fija la elección judicial en 2027, la propuesta de aplazarla a 2028 sigue en análisis.

Morena impulsa ajustes a la reforma judicial tras la experiencia de 2025. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

Cualquier cambio deberá ser discutido y aprobado por el Congreso, en un contexto donde aún no se construyen los consensos necesarios.

Fechas clave en la discusión de la elección judicial

2025 : primera elección judicial realizada en México

2027 : fecha originalmente prevista para la siguiente elección (junto a comicios intermedios)

2028: propuesta en análisis para aplazar el proceso y separarlo del resto de elecciones

La definición final sobre el calendario marcará el rumbo de la reforma judicial y pondrá a prueba la capacidad del sistema político para ajustar uno de los cambios institucionales más relevantes de los últimos años.