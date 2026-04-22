México

Vandalizan obra de la Calzada Flotante en Tlalpan CDMX: revelan video de cómo están las instalaciones

Personal de la Secretaría de Obras mantiene trabajos en la zona para concluir el proyecto que inició a finales de 2025

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Filtran imágenes de la Calzada Flotante de Tlalpan con grafitis (X/ @LaloGonzalezM)
Filtran imágenes de la Calzada Flotante de Tlalpan con grafitis (X/ @LaloGonzalezM)

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja a marchas forzadas para terminar las diferentes obras que inició para mejorar la movilidad y transporte de cara a la Copa Mundial 2026, una de las obras controversiales es la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan, la cual pretende ser un pasillo peatonal que ofrecerá un espacio de recreación.

A finales de 2025 empezó la fase de obra civil y el levantamiento de columnas, desde entonces, en las inmediaciones de San Antonio Abad y la Calzada de Tlalpan se han registrado cierres y afectaciones viales.

Pero, recientemente en redes sociales se filtró un video que evidenció las condiciones en la que se encuentra la obra de la Calzada Flotante, pues una persona denunció que parte de las columnas fueron grafiteadas, a pesar de que se encuentra el personal trabajando en la zona, la estructura ya fue vandalizada.

Grafitean la Calzada Flotante de Tlalpan

La Secretaría de Obras continúa con la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan, en redes sociales un ciudadano denunció que las columnas fueron grafiteadas pese a que sigue en proceso de construcción el puente peatonal (X/@LaloGonzalezM)

En redes sociales circuló un video que mostró que una de las columnas de la calzada fue vandalizada, las imágenes fueron capturadas durante la noche y lo que sobresalió es que en los alrededores se encontraba personal trabajando, por lo que cuestionaron la manera en la que rayaron la estructura.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido alguna postura al respecto de la situación. De igual manera, se mantienen los trabajos para la conclusión de la obra, se esperaba que se entregara a la par que la ciclovía en Tlalpan, pero hasta el momento se desconoce la fecha para la conclusión del proyecto.

¿Cómo va la construcción de la Calzada Flotante de Tlalpan?

La Calzada Flotante Tlalpan, corredor peatonal elevado que enlaza Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, reporta avance significativo y mantiene su meta de inaugurarse antes de que comience el Mundial 2026, según información difundida por Grupo Idinsa y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México.

Así avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)
Así avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

Durante la construcción se han implementado cierres viales en San Antonio Abad para facilitar las labores, lo que ha generado molestias y críticas de usuarios y vecinos por los efectos en la circulación local.

En una visita reciente, el titular de la Sobse, Raúl Basulto Luviano, recorrió el tramo desde Plaza Tlaxcoaque hasta San Antonio Abad, y reportó que ya se terminaron los trabajos de elevación de columnas, colocación de barandales, instalación de macetas y sectores de piso y estructuras metálicas en el parque elevado, avances que la constructora documentó en un video publicado en redes sociales.

El 12 de marzo de 2026, Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro, declaró que las actividades de obra se realizan fuera de los horarios críticos del servicio, con vigilancia constante de las autoridades, y aseguró: “las labores no afectan la operación ferroviaria”. Además, existe coordinación permanente entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Sobse y la administración del Metro.

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