Alcaldesa de León renuncia al PAN, el partido afirma haber actuado con apertura

El PAN confirma la salida de Alejandra Gutiérrez Campos como alcaldesa de León y lamenta su decisión en un comunicado oficial. (Foto: Especial)

El Partido Acción Nacional (PAN) confirmó este 22 de abril que Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, se separa de sus filas, según un comunicado conjunto del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato.

De acuerdo con el documento, el PAN lamenta la salida de Gutiérrez Campos y afirma respetar su decisión, pero rechaza cualquier versión que responsabilice al partido de descalificaciones o ataques.

Ante la decisión de la alcaldesa de Guanajuato, Acción Nacional aseguró que “la exigencia de rendición de cuentas no es negociable y debe aplicarse sin excepciones”.

Luego de su relanzamiento, el PAN afirma que las candidaturas no se van a imponer

El PAN asegura que los procesos de selección de candidaturas serán transparentes, abiertos a la ciudadanía y libres de imposición. Crédito: X(@JorgeRoHe)

El PAN sostuvo que, tras su proceso de relanzamiento, la selección de candidaturas será transparente, democrática y abierta: “Las candidaturas no se negocian, no se condicionan y no se imponen, y por tanto ninguna presión nos hará cambiar esta decisión. Será la ciudadanía quien defina a las y los mejores perfiles. Ese método es definitivo”, detalla el comunicado.

El PAN reiteró que es una institución que trasciende a cualquier persona y subraya que el proyecto en León responde al respaldo ciudadano en las urnas, no a intereses individuales. Destaca que su trabajo continuará enfocado en “dar resultados, sostener el rumbo y honrar la confianza de la gente, con apego irrestricto a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.

En el comunicado el PAN resaltó haber buscado “de manera reiterada, formal y directa, reuniones de trabajo a nivel municipal, estatal y nacional”, y asegura que estos espacios “no fueron atendidos”.

Finalmente, el partido enfatizó que mantendrá la “visión humanista que la ciudadanía mandató” y que “en el PAN nunca celebraremos una pérdida, ni tampoco daremos marcha atrás a las decisiones que nos harán mantener y recuperar cada vez más la confianza de la gente”.

Alejandra Gutiérrez Campos renuncia al PAN porque el partido se ha distanciado de la gente

La alcaldesa de León afirmó que su renuncia se debió también al distanciamiento del partido con la gente. Crédito: Facebook/Alejandra Gutiérrez

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció este 22 de abril en sus redes sociales su renuncia al PAN tras semanas de desavenencias internas y señalamientos de la dirigencia nacional.

En un video dirigido a la ciudadanía, la funcionaria afirmó que el partido “ha convertido al PAN en un instrumento que está dañando a León” y acusó a la cúpula nacional de “ataques sistemáticos” en su contra.

Entre los principales reclamos, Gutiérrez Campos sostuvo que la dirigencia nacional del PAN ha “perdido el rumbo” y ha ejecutado acciones que, según expresó, buscan “descarrilar nuestro gobierno”. La alcaldesa también señaló que el Comité Ejecutivo Local (CEL) del partido la ha atacado, lo que considera una señal de “por qué el PAN va en caída libre en todo el país”.

En el mensaje, Gutiérrez Campos contextualizó su salida recordando la historia familiar con el partido, ya que “mi padre fue uno de los pioneros del PAN”, y afirmó que tras 20 años de militancia, su conciencia está tranquila porque nunca “traicioné mi palabra, jamás dañé al partido y lo más importante, jamás dañé a la gente”.