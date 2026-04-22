México

Alcaldesa de León renuncia al PAN, el partido afirma haber actuado con apertura

Las directivas nacional y estatal subrayan que la decisión de la servidora pública se respeta, pero niegan cualquier presión o versión de ataques hacia ella

Guardar
(Foto: Especial
El PAN confirma la salida de Alejandra Gutiérrez Campos como alcaldesa de León y lamenta su decisión en un comunicado oficial. (Foto: Especial)

El Partido Acción Nacional (PAN) confirmó este 22 de abril que Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, se separa de sus filas, según un comunicado conjunto del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato.

De acuerdo con el documento, el PAN lamenta la salida de Gutiérrez Campos y afirma respetar su decisión, pero rechaza cualquier versión que responsabilice al partido de descalificaciones o ataques.

Ante la decisión de la alcaldesa de Guanajuato, Acción Nacional aseguró que “la exigencia de rendición de cuentas no es negociable y debe aplicarse sin excepciones”.

Luego de su relanzamiento, el PAN afirma que las candidaturas no se van a imponer

El PAN asegura que los procesos de selección de candidaturas serán transparentes, abiertos a la ciudadanía y libres de imposición. Crédito: X(@JorgeRoHe)
El PAN asegura que los procesos de selección de candidaturas serán transparentes, abiertos a la ciudadanía y libres de imposición. Crédito: X(@JorgeRoHe)

El PAN sostuvo que, tras su proceso de relanzamiento, la selección de candidaturas será transparente, democrática y abierta: “Las candidaturas no se negocian, no se condicionan y no se imponen, y por tanto ninguna presión nos hará cambiar esta decisión. Será la ciudadanía quien defina a las y los mejores perfiles. Ese método es definitivo”, detalla el comunicado.

El PAN reiteró que es una institución que trasciende a cualquier persona y subraya que el proyecto en León responde al respaldo ciudadano en las urnas, no a intereses individuales. Destaca que su trabajo continuará enfocado en “dar resultados, sostener el rumbo y honrar la confianza de la gente, con apego irrestricto a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

En el comunicado el PAN resaltó haber buscado “de manera reiterada, formal y directa, reuniones de trabajo a nivel municipal, estatal y nacional”, y asegura que estos espacios “no fueron atendidos.

Finalmente, el partido enfatizó que mantendrá la “visión humanista que la ciudadanía mandató” y que “en el PAN nunca celebraremos una pérdida, ni tampoco daremos marcha atrás a las decisiones que nos harán mantener y recuperar cada vez más la confianza de la gente”.

Alejandra Gutiérrez Campos renuncia al PAN porque el partido se ha distanciado de la gente

La alcaldesa de León afirmó que su renuncia se debió también al distanciamiento del partido con la gente. Crédito: Facebook/Alejandra Gutiérrez

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció este 22 de abril en sus redes sociales su renuncia al PAN tras semanas de desavenencias internas y señalamientos de la dirigencia nacional.

En un video dirigido a la ciudadanía, la funcionaria afirmó que el partido “ha convertido al PAN en un instrumento que está dañando a León y acusó a la cúpula nacional deataques sistemáticos” en su contra.

Entre los principales reclamos, Gutiérrez Campos sostuvo que la dirigencia nacional del PAN ha “perdido el rumboy ha ejecutado acciones que, según expresó, buscandescarrilar nuestro gobierno. La alcaldesa también señaló que el Comité Ejecutivo Local (CEL) del partido la ha atacado, lo que considera una señal de “por qué el PAN va en caída libre en todo el país”.

En el mensaje, Gutiérrez Campos contextualizó su salida recordando la historia familiar con el partido, ya que “mi padre fue uno de los pioneros del PAN, y afirmó que tras 20 años de militancia, su conciencia está tranquila porque nunca traicioné mi palabra, jamás dañé al partido y lo más importante, jamás dañé a la gente.

Temas Relacionados

LeónPANGuanajuatoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Banamex inicia nueva etapa: Manuel Romo deja la dirección y Edgardo del Rincón asume el relevo

La renovación del liderazgo ejecutivo se registra en medio de la transición accionaria de la institución financiera

Banamex inicia nueva etapa: Manuel Romo deja la dirección y Edgardo del Rincón asume el relevo

Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha transitado por episodios que pusieron a prueba no solo su imagen pública, sino también la fortaleza de su vida en pareja

Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar

Vandalizan obra de la Calzada Flotante en Tlalpan CDMX: revelan video de cómo están las instalaciones

Personal de la Secretaría de Obras mantiene trabajos en la zona para concluir el proyecto que inició a finales de 2025

Vandalizan obra de la Calzada Flotante en Tlalpan CDMX: revelan video de cómo están las instalaciones

Cómo preparar un potente tónico de jengibre, romero y clavos de olor para hacer crecer el cabello

Una receta popular combina estas hierbas aromáticas y especias, resaltando sus ventajas tradicionales y el valor de lo natural en el autocuidado

Cómo preparar un potente tónico de jengibre, romero y clavos de olor para hacer crecer el cabello

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

La eliminación de su club y su poca actividad reciente podrían comprometer su papel en la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, hoy se declaró culpable en EEUU

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, hoy se declaró culpable en EEUU

Así fue el operativo donde cayó “El Bukanas”, líder huachicolero considerado objetivo nacional

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Revelan que investigación por muerte de “El Mencho” sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar

Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar

Camila Fernández regresa a las grabaciones de “Juego de Voces” tras haber sido operada de emergencia

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de abril

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

Nopal, Durazgela y Cazzuva: Frutinovela revive el escándalo de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

DEPORTES

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

Quién es Dennis Te Kloese, posible nuevo director deportivo de Rayados de Monterrey

César Arturo Ramos protagoniza discusión con jugador de León: fans piden que se le sancione igual que a Karen Díaz

Reportan que Cruz Azul tomó una decisión sobre el futuro de Nicolás Larcamón en el club

América ‘ruega’ para que Chivas o Cruz Azul le ayuden a llegar a la Concachampions