Gasolineros ceden: acuerdan tope de 28 pesos al diésel tras reunión con Sheinbaum

El acuerdo busca contener el impacto del diésel en la inflación y los costos del transporte. REUTERS/Raquel Cunha

La presidenta Claudia Sheinbaum logró un acuerdo con empresarios gasolineros para fijar en 28 pesos el precio máximo del litro de diésel, tras una reunión realizada en Palacio Nacional que se extendió por aproximadamente una hora y media.

La medida busca contener el impacto del combustible en la inflación y en los costos del transporte de mercancías en todo el país.

Acuerdo entre gobierno y gasolineros para estabilizar el diésel

El encuentro se llevó a cabo la tarde del 21 de abril, con la participación de representantes del sector gasolinero, quienes aceptaron respaldar la propuesta del gobierno federal de establecer un tope temporal al precio del diésel.

Al salir de la reunión, empresarios señalaron que el compromiso es mantener el precio en 28 pesos por litro al menos durante una semana.

El gobierno federal alcanzó un acuerdo con gasolineros para estabilizar el precio del diésel en 28 pesos por litro. (Maximiliano Luna)

Posteriormente, ambas partes volverán a reunirse para evaluar si la medida se mantiene, se ajusta o se retira.

El acuerdo se da en un contexto de presión por el alza en combustibles, particularmente el diésel, considerado estratégico para el transporte de carga.

Estrategia para contener inflación y costos logísticos

El gobierno federal ha defendido esta política como una acción para evitar un efecto dominó en los precios de productos básicos.

El diésel es el principal combustible utilizado en el transporte de mercancías, por lo que su encarecimiento impacta directamente en alimentos, insumos y bienes de consumo.

Como parte de esta estrategia, la administración federal ha aplicado estímulos fiscales mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permite disminuir el precio final al consumidor.

El acuerdo entre gobierno y gasolineros busca contener la inflación derivada del alza en el diésel. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con autoridades, este subsidio implica que el gobierno absorbe una parte del costo por litro, con el objetivo de estabilizar el mercado y proteger el poder adquisitivo.

Advertencias y supervisión a estaciones de servicio

Previo al acuerdo, la presidenta había advertido que se intensificarían las revisiones a estaciones que vendieran el diésel por encima del precio establecido. Incluso, mencionó la posibilidad de auditorías por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que una proporción significativa de gasolineras aún no cumplía con el tope.

Profeco inició un operativo nacional para señalar gasolineras con precios elevados de gasolina y diésel.

Según datos recientes:

El 65.5% de las estaciones vendía el diésel alrededor de 28.50 pesos por litro

El 54.6% lo ofrecía por debajo de 28.28 pesos

Cerca del 45% superaba el precio máximo establecido previamente

Estas cifras evidenciaron la necesidad de reforzar acuerdos con el sector privado para garantizar el cumplimiento.

Participación de autoridades y empresas del sector

A la reunión asistieron funcionarios clave del gabinete energético y económico, así como representantes de empresas gasolineras.

Entre ellos estuvieron:

Secretaría de EnergíaProcuraduría Federal del Consumidor

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Secretaría de Hacienda

Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

También participaron integrantes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) y empresas como Repsol, Hidrosina y G500.

G500 participó en el acuerdo con el gobierno para fijar el tope al precio del diésel. REUTERS/Ginnette Riquelme/Archivo

Contexto: subsidios, presión internacional y mercado energético

El acuerdo ocurre en medio de un entorno internacional volátil en los precios del petróleo, influido por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en mercados como el Brent y el WTI.

Además, el gobierno mexicano ha reducido recientemente el estímulo fiscal al diésel, lo que implica un menor margen de subsidio.

Actualmente, el apoyo representa alrededor de 3.17 pesos por litro, una cifra menor respecto a semanas anteriores.

Especialistas advierten que, aunque estos subsidios ayudan a contener la inflación, también implican una reducción en los ingresos fiscales.

Estimaciones apuntan a que el costo total de estos apoyos podría alcanzar decenas de miles de millones de pesos en 2026.