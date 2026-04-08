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Tarjeta dorada: quiénes son los adultos mayores que pueden registrarse para recibirla

Los beneficios de este documento pueden complementar los de INAPAM

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Primer plano de un grupo de adultos mayores sonrientes, algunos sosteniendo pancartas amarillas con el texto "Tarjeta Dorada" y figuras de ancianos
El principal beneficio de la Tarjeta Dorada consiste en la acumulación de descuentos, complementando los beneficios del INAPAM a nivel estatal y nacional. (FB/BienestarGro///suspeg)

El principal beneficio de la Tarjeta Dorada consiste en la gran cantidad de descuentos, cabe señalar que no sustituye al INAPAM, sino que lo complementa.

Las autoridades estatales destacaron que es posible acumular los beneficios de ambos documentos, ampliando así el acceso a descuentos tanto a nivel estatal como nacional.

El acceso a la Tarjeta Dorada 2026 se ha convertido en un recurso valioso para quienes superan los 60 años en Guerrero.

Esta credencial, parecida a la del INAPAM, permite a las personas adultas mayores obtener descuentos de hasta el 50% en servicios públicos, trámites y comercios locales, lo que representa una mejora tangible en su economía diaria.

El programa estatal se distingue por sus convenios locales. Las farmacias participantes ofrecen descuentos en medicamentos de patente y los transportistas de rutas estatales aplican tarifas reducidas para adultos mayores.

Un grupo de seis personas sonrientes en una ceremonia; un hombre de camisa azul entrega una tarjeta, y sostienen un gran cartel dorado de 'Tarjeta Dorada'
El trámite de la Tarjeta Dorada es gratuito y puede realizarse en módulos habilitados en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, además de contar con unidades móviles para zonas rurales. (FB/BienestarGro///suspeg)

El acceso gratuito al Zoológico de Zoochilpan es otro de los beneficios destacados en 2026

Cómo tramitar la tarjeta dorada

Para tramitar la Tarjeta Dorada, los solicitantes deben:

  • acreditar residencia en Guerrero
  • presentar una identificación oficial vigente
  • CURP actualizada
  • comprobante de domicilio reciente
  • dos fotografías tamaño infantil

El trámite es gratuito y se realiza en módulos de la Secretaría de Bienestar instalados en lugares como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco.

Además, durante 2026, el gobierno estatal implementó unidades móviles para facilitar el acceso en zonas rurales, es importante que los potenciales beneficiarios consulten información oficial periodicamente.

Gráfico de la Tarjeta Dorada de Guerrero con una mujer adulta mayor sonriendo y texto sobre descuentos en salud, transporte y más
La Tarjeta Dorada de Guerrero ofrece a las personas adultas mayores acceso a descuentos significativos en servicios esenciales como salud, transporte, alimentación y cultura. (FB/BienestarGro///suspeg)

Qué beneficios tiene la tarjeta dorada

  • Reducción del 50% en licencias de conducir
  • Tarifas preferenciales en el transporte público local
  • Descuentos en el pago de predial y agua en municipios participantes
  • Rebajas en medicamentos en farmacias afiliadas
  • Acceso sin costo o con tarifa reducida a eventos culturales.
  • Estos beneficios están diseñados para disminuir la presión financiera en gastos esenciales y promover una vejez digna en el estado

De esta manera, la Tarjeta Dorada se consolida como un instrumento que fortalece la estabilidad económica de las personas mayores en Guerrero, brindando alivio en diversos aspectos de su vida cotidiana.

El trámite está dirigido exclusivamente a residentes del estado que han alcanzado los 60 años, y su gestión busca atender directamente las necesidades de quienes enfrentan mayores obstáculos económicos.

Gráfico beige con franja dorada. Presenta dos íconos de adultos mayores y texto explicando la 'Tarjeta Dorada' para mayores de 60, con logos del Gobierno de Guerrero, Bienestar e IGATIPAM
La Tarjeta Dorada ofrece beneficios a personas mayores de 60 años en Guerrero (FB/BienestarGro///suspeg)

La incorporación de módulos y unidades móviles permite que el beneficio alcance incluso a quienes viven en comunidades de difícil acceso, garantizando una cobertura más amplia y efectiva para este sector de la población.

El documento, según la información oficial, permite reducir la carga económica en gastos esenciales como trámites vehiculares, servicios básicos y medicamentos.

Al mismo tiempo, fomenta la participación de los adultos mayores en actividades culturales. La iniciativa busca que este sector de la población pueda acceder a una mejor calidad de vida y a un envejecimiento digno.

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