Esto cuesta la renta en CDMX, Guadalajara y Monterrey a pocos meses del Mundial 2026

Voceros del sector inmobiliario afirman que las regulaciones locales han contenido parcialmente las subidas, aunque la presión continuará hasta el final del torneo - FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En la antesala del Mundial 2026, el mercado de vivienda en Ciudad de México enfrenta una presión inusual. La llegada de la nueva ley de arrendamiento coincide con una crisis habitacional que se agrava por la expectativa de turistas y visitantes.

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México busca contener el alza de precios de las rentas, mientras inquilinos y propietarios anticipan movimientos en el mercado.

De acuerdo con datos de Inmuebles24, el precio promedio de renta mensual para un departamento de 65 metros cuadrados en Ciudad de México supera los 21 mil pesos, mientras que en Monterrey rebasa los 24 mil pesos y en Guadalajara llega a poco más de 18 mil pesos.

La tabla muestra los precios de renta de propiedades de 65 m² y 100 m² en Guadalajara, CDMX y Monterrey para principios de 2026, según el Índice Inmuebles 24. (Inmuebles24)

Para viviendas de 100 metros cuadrados, la capital y Monterrey presentan rentas de más de 30 mil pesos mensuales. Estos montos se mantienen elevados desde inicios de año, pese a las medidas anunciadas por autoridades locales y a la vigilancia sobre plataformas de renta temporal como Airbnb.

Precios de renta se mantienen altos pese a vigilancia

La jefa de Gobierno de Ciudad de México sostiene que la ley de arrendamiento, aprobada este año, busca evitar incrementos injustificados en el costo de la vivienda. “No vamos a permitir que el Mundial sea excusa para abusos en las rentas”, dijo.

Propietarios y arrendadores deben registrar sus contratos y respetar topes definidos para ciertos sectores, en particular en zonas turísticas y aledañas a sedes deportivas.

A pesar de estos controles, el propio reporte de Inmuebles24 señala que los precios promedio de renta se han mantenido por arriba de los 21 mil pesos para departamentos de tamaño medio en la capital. En departamentos de 100 metros cuadrados, el costo mensual ronda los 30 mil 257 pesos.

En comparación, Monterrey lidera con más de 35 mil pesos por renta de departamentos grandes, mientras que Guadalajara se mantiene en el rango de los 25 mil pesos.

Ciudad de México, Jalisco y Monterrey concentran un incremento del costo de la vivienda al alza.

Comparativo nacional y medidas locales

Monterrey destaca como la ciudad con el mayor costo por metro cuadrado, superando los 70 mil pesos en venta de vivienda de hasta 100 metros cuadrados.

En tanto, en Ciudad de México, el precio promedio en venta para un departamento de 65 metros cuadrados alcanza los 54 mil 188 pesos. Guadalajara también supera los 60 mil pesos por metro cuadrado en las mismas condiciones.

La administración capitalina ha reforzado la vigilancia sobre contratos de renta y plataformas digitales. El objetivo es evitar que la demanda temporal por el Mundial derive en desalojos o subidas abruptas.

Sin embargo, voceros del sector inmobiliario reconocen que las regulaciones han contenido parcialmente el alza, pero advierten que la presión continuará hasta el final del torneo.

La tabla muestra los precios promedio de venta de propiedades de 65 m² y 100 m² en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, según el Index Inmuebles 24. (Inmuebles24)