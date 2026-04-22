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Eruviel Ávila pide a su esposa llegar a un acuerdo “en privado” tras acusarlo de violencia psicológica y amenazas

El diputado del Partido Verde publicó un breve mensaje en respuesta al video que difundió María Inés Dipp

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PRI, renuncia priístas, Congruencia con México
FOTO: CUARTOSCURO

Eruviel Ávila Villegas, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respondió con un breve mensaje en redes sociales a las acusaciones de su esposa, María Irene Dipp, quien lo señaló de violencia psicológica y amenazas.

En su cuenta de X, el diputado agradeció los mensajes que recibió con relación a las declaraciones de Dipp; sin embargo, hizo un llamado a llegar a un acuerdo con su esposa “en privado”.

En la misma publicación, aseguró que ambos buscarán que prevalezca el diálogo y el respeto, por el bienestar de sus dos hijos.

“Gracias a todos por sus mensajes. En lo privado, María y yo haremos prevalecer con diálogo y respeto, el bienestar de nuestros dos hijos que Dios nos regaló”, escribió en la red social.

El lunes pasado, María Irene Dipp denunció públicamente que enfrenta violencia psicológica y amenazas legales de parte de Eruviel Ávila, diputado del PVEM y exgobernador del Estado de México.

En un video difundido en redes sociales, Dipp afirmó que, tras varios intentos de resolver de manera pacífica la separación, decidió apartarse junto con sus hijos debido al “ambiente tóxico” que vivían en su hogar.

Acusó que Ávila la ha amenazado repetidamente con iniciar procesos civiles y penales para quitarle la custodia de sus hijos, Juan Pablo y María Ávila Dipp.

Dipp sostuvo que estas amenazas y la violencia psicológica que dice sufrir de Ávila la llevaron a tomar la decisión de separarse con el fin de proteger a los menores y evitar que el legislador cumpla sus advertencias.

Advirtió que, ante la falta de acuerdos, Ávila intensificó la intimidación mediante acciones legales, lo que ha incrementado su preocupación por la seguridad y el bienestar de su familia.

En el video, Dipp responsabiliza directamente a Ávila de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos. Hasta ahora, el diputado no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones.

Colectivos y organizaciones han expresado su apoyo a Dipp y han exigido protección para ella y sus hijos.

Eruviel Ávila ha sido presidente municipal de Ecatepec, subsecretario de Gobierno del Edomex, gobernador de la entidad y dirigente del PRI; desde 2024 es diputado federal por el PVEM.

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