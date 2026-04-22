México

Así se despidió Esthela Damián para buscar gubernatura de Guerrero tras cuatro meses de ser consejera jurídica de Sheinbaum

“No es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones”, aseveró Esthela Damián

Guardar
Esthela Damián dejó claro que su renuncia atendía a la petición de Claudia Sheinbaum sobre las próximas elecciones: quienes quieran participar, deben dejar su cargo en el gobierno.
Esthela Damián dejó claro que su renuncia atendía a la petición de Claudia Sheinbaum sobre las próximas elecciones: quienes quieran participar, deben dejar su cargo en el gobierno.

La conferencia matutina de este miércoles 22 de abril estuvo marcada por muchos movimientos en el partido Morena rumbo a las elecciones de 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Esthela Damián, quien ocupó el cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal desde diciembre de 2025, dejaría su puesto para sumarse a la contienda electoral prevista para el siguiente año.

Damián Peralta, originaria de Guerrero, buscará gobernar su natal entidad los siguientes cuatro años, por lo que anunció su renuncia del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, la funcionaria, que dejará su cargo el 30 de abril, compartió un mensaje de despedida y una copia de su carta de renuncia, fechada al día de ayer.

“No es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones”, aseveró Esthela Damián, quien se sumará a la contienda electoral a la entidad que hoy la gobierna Evelyn Salgado.

La exfuncionaria señaló que su decisión no obedeció a la búsqueda de cargos, sino a la convicción de fortalecer y mantener la unidad del movimiento en su estado natal.

Damián subrayó que sus principios y compromiso con Guerrero guiaron su determinación de regresar y participar en el proceso electoral.

En su mensaje, agradeció a la presidenta de México por la confianza depositada durante los años de colaboración y destacó su reconocimiento y gratitud hacia la mandataria federal, a quien calificó como su referente político.

Esthela Damián reiteró que continuará trabajando para consolidar el proyecto político en Guerrero y abonar a la cohesión del movimiento en la entidad.

La funcionaria, ocupó el cargo para sustituir a Ernestina Godoy cuando asumió la Fiscalía General de la República,
La funcionaria, ocupó el cargo para sustituir a Ernestina Godoy cuando asumió la Fiscalía General de la República, (X: @esthela_damian)

Esta es la carta de renuncia de Esthela Damián

A través de sus redes sociales, la funcionaria, quien ocupó el cargo para sustituir a Ernestina Godoy cuando asumió la Fiscalía General de la República, compartió su carta de renuncia entregada a la presidenta el 21 de abril.

“Agradezco profundamente la confianza que usted ha depositado en mí para formar parte de su equipo y asumir las responsabilidades encomendadas, así como la oportunidad de contribuir a la transformación que vive nuestro país” se lee en el texto.

En dicho documento dejó claro que su renuncia atendía a la petición que ha hecho reiteradamente la mandataria sobre las próximas elecciones: quienes quieran participar, deben dejar su cargo en el gobierno. Lo cual recordó también esta mañana tras hablar de la posibilidad de que Ariadna Montiel, ahora secretaria de Bienestar, se una a las filas del partido.

“Como usted lo ha señalado en distintos momentos, quienes aspiren a participar en los procesos internos de Morena deben separarse de sus cargos públicos", puntualizó.

Además, detalló que su “por convicción, y siendo oriunda de Guerrero, estado al que me une un profundo amor y compromiso social, he decidido participar en dicho proceso, por lo que estimo oportuno cerrar este ciclo en el servicio público”.

“Mi participación buscará honrar esa visión, así como la ruta de transformación que se ha consolidado en su gobierno”, finaliza.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEsthela DamiánMorenaelecciones 2027Política Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Qué comer durante el ciclo menstrual? Mitos y verdades que debes conocer, según la UNAM

Mantener una dieta equilibrada no solo favorece el bienestar general, sino que también puede ayudar a disminuir síntomas durante la menstruación

¿Qué comer durante el ciclo menstrual? Mitos y verdades que debes conocer, según la UNAM

Eruviel Ávila pide a su esposa llegar a un acuerdo “en privado” tras acusarlo de violencia psicológica y amenazas

El diputado del Partido Verde publicó un breve mensaje en respuesta al video que difundió María Inés Dipp

Eruviel Ávila pide a su esposa llegar a un acuerdo “en privado” tras acusarlo de violencia psicológica y amenazas

Nopal, Durazgela y Cazzuva: Frutinovela revive el escándalo de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

La sátira digital transformó la polémica en una historia protagonizada por frutas

Nopal, Durazgela y Cazzuva: Frutinovela revive el escándalo de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

Sindicato del INAH advierte: tiroteo en Teotihuacán no fue aislado; exigen presupuesto y seguridad real

Señalan que este lamentable hecho fue consecuencia de años de recortes presupuestales al sector cultural

Sindicato del INAH advierte: tiroteo en Teotihuacán no fue aislado; exigen presupuesto y seguridad real

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Las autoridades confirmaron a Infobae México que entre los detenidos no se encuentra el hermano de Joaquín Guzmán Loera

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Revelan que investigación por muerte de “El Mencho” sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

EN VIVO | Operativo en el Triángulo Dorado de Durango y Sinaloa: Sedena descarta detención de “El Guano” tras operativo

ENTRETENIMIENTO

Nopal, Durazgela y Cazzuva: Frutinovela revive el escándalo de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

Nopal, Durazgela y Cazzuva: Frutinovela revive el escándalo de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Alex B no descarta demandar a Pati Chapoy tras acusarlo de saquear casa de Daniel Bisogno

Rivers presume foto con Saúl “Canelo” Álvarez y desata furor rumbo a La Velada del Año 2026

Karime Pindter muestra su lado más íntimo: las claves para ser una mujer exitosa en “La verdadera Matryoshka”

DEPORTES

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

Qué es el ajolote, animal del cual está inspirada la mascota de los Capitanes de la CDMX

De compañero de golf de Peña Nieto a contratos con la 4T: la trayectoria de José Miguel Bejos, nuevo dueño del Atlas

A 50 días del Mundial 2026: que falta por hacer en los estadios de México

Luis García revela si Christian Martinoli y él dejarán TV Azteca para firmar con Netflix