Vaquero Navarrete supera a Canelo Álvarez en en ranking de mejores libra por libra y se mete en el top 10

Vaquero Navarrete es uno de los campeones más sólidos del boxeo mexicano en los últimos años (Instagram | worldboxingorg)

Emanuel Vaquero Navarrete superó a Canelo Álvarez en el ranking de los mejores libra por libra de la actualidad y se metió en el lugar número 10.

El pugilista del Estado de México vive el mejor momento de su carrera tras haber conseguido la unificación de los títulos superpluma de la Organización de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) al derrotar a su compatriota Eduardo “Sugar” Núñez el pasado 28 de febrero por nocaut técnico en 11 asaltos.

Navarrete el número 10 del mundo, según The Ring

De acuerdo con la última actualización de la prestigiosa revista de boxeo The Ring, Vaquero Navarrete ya ocupa el décimo lugar entre los mejores boxeadores del mundo. Este ingreso del mexicano dentro de este top 10 se da tras la salida de Artur Beterbiev por inactividad.

El listado lo encabezan nombres como Oleksandr Usyk, Naoya Inoue y Shakur Stevenson, y cierra con la presencia del mexicano.

“Los últimos rankings libra por libra de The Ring: Emanuel “Vaquero” Navarrete ingresa en el puesto 10 después de que Artur Beterbiev salga de los rankings por inactividad", indicó la revista.

Oleksandr Usyk Naoya Inoue Shakur Stevenson Jesse Rodríguez Dmitry Bivol Junto Nakatani David Benavidez David Haney Oscar Collazo Emanuel “Vaquero” Navarrete

El listado lo encabezan nombres como Oleksandr Usyk, Naoya Inoue y Shakur Stevenson, y cierra con la presencia del mexicano (@ringmagazine)

Cabe señalar que estas clasificaciones se realizan por periodistas e historiadores del boxeo que tienen una larga trayectoria en el deporte, además, para poder organizarlas se toman en cuenta tres criterios, resultados, rendimiento e historial.

Vaquero Navarrete: uno de los pugilistas mexicanos más sólidos

Con 31 años y un récord de 40 triunfos, 33 por nocaut, 2 derrotas y un empate, Emanuel Navarrete atraviesa el mejor momento de su carrera como campeón mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) desde 2023, tras haber conquistado también los títulos pluma y supergallo del mismo organismo.

Aunque su boxeo no destaca por la estética, el nacido en San Juan Zitlaltepec se ha consolidado como uno de los púgiles mexicanos más constantes en la élite.

Vaquero Navarrete se impuso por nocaut técnico ante Sugar Núñez (Facebook | Club de Box El Vaquero Navarrete)

¿Qué sigue para el Emanuel Navarrete?

Respecto a su futuro, todavía no se confirma quién será su siguiente oponente. Se barajan opciones como la unificación de títulos en la división, lo que pondría sobre la mesa enfrentamientos con O’Shaquie Foster, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y James Dickens, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Tampoco se descarta un posible duelo ante otro mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz, actual campeón interino del CMB en peso superligero.