Suprema Corte también se reunió con el Alto Comisionado de la ONU para dialogar sobre el acceso a la justicia

Esta semana, titulares del Poder Judicial de la Federación sostuvieron un encuentro con Volker Türk, titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en el que reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde participaron representantes de los principales órganos judiciales del país.

Autoridades del Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte de Justicia de la Nación, @TEPJF_informa, @tdjmex y @OAJ_Mex, sostuvieron un encuentro con representantes de la Oficina del Alto Comisionado @ONU_es @ONUDHmexico, en el que coincidieron en que la independencia, la… pic.twitter.com/vbKPkPSqQ4 — Suprema Corte (@SCJN) April 21, 2026

Poder Judicial y ONU-DH refuerzan compromiso con los derechos humanos

Durante el encuentro, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, junto con el magistrado Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); y Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), coincidieron en que defender la independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial es clave para garantizar la justicia en el país.

Asimismo, destacaron la importancia de consolidar una agenda conjunta con la ONU-DH para fortalecer las instituciones y promover el respeto a los derechos fundamentales.

Pluriculturalidad y pueblos indígenas, eje del acceso a la justicia

En la reunión también participaron ministras y ministros de la SCJN, quienes subrayaron la necesidad de reconocer la pluriculturalidad de México como un elemento esencial para garantizar los derechos de todas las personas.

Se puso especial énfasis en mejorar el acceso a la justicia para pueblos indígenas y sectores históricamente excluidos, así como en avanzar en el reconocimiento de una justicia pluricultural que responda a la diversidad del país.

Acciones conjuntas para una justicia incluyente

El diálogo permitió identificar elementos clave para la construcción de sociedades más justas, incluyentes y cohesionadas, en las que el acceso a la justicia sea efectivo para toda la población.

Tanto el Poder Judicial mexicano como la ONU-DH acordaron mantener la colaboración institucional en acciones que fortalezcan el sistema judicial y garanticen los derechos humanos.

Participación de autoridades nacionales e internacionales

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial del Alto Comisionado a México y contó con la presencia de representantes de la ONU-DH, así como autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entre los asistentes destacaron Matthias Behnke, director regional de las Américas de la ONU-DH; Humberto Henderson, representante en México; Maia Campbell, representante adjunta; así como Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y Jeniffer Feller Enriquez, directora general de Derechos Humanos y Democracia.

Por parte de la SCJN también acudieron funcionarios encargados de áreas clave como derechos humanos, igualdad sustantiva, justicia pluricultural y comunicación social, quienes refrendaron su compromiso de impulsar políticas que garanticen el acceso a la justicia en México.