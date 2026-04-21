JOP de Fuerza Regida desata escándalo por supuesta canción dedicada a Kimberly Loaiza: “Todos nos shipean”

Jesús Ortiz Paz genera tendencia en redes tras compartir fragmento musical que alude al fandom de Kimberly Loaiza. (RS)

La imagen oficial que acompaña la canción generó numerosas reacciones entre los seguidores, quienes no tardaron en viralizar el tema debido a ciertas frases que, según especulaciones, podrían estar dirigidas a Kimberly Loaiza. Jesús Ortiz Paz reactivó la conversación en redes sociales tras publicar la canción, lo que intensificó los rumores sobre una dedicatoria específica y mantuvo a los fans atentos a cualquier pista.

El titulo “Todos nos shipean” y la palabra “Lindura” fue interpretada por la audiencia como una referencia directa al fandom de la influencer, conocido precisamente como “linduras”. El momento no llegó solo: ocurrió días después de que el cantante realizara un gesto que ya lo tenía en tendencia.

El contexto elevó la polémica, pues recientemente se dio a conocer una donación millonaria del artista hacia la familia de la creadora de contenido, lo que intensificó las teorías sobre un posible interés más allá de la música.

La canción que encendió las teorías

¿JOP dedica canción a Kimberly Loaiza?

La canciòn interpretada por Jesús Ortiz Paz incluye frases que usuarios interpretan como indirectas personales. Entre ellas destacan versos como: “Tanta lindura y por eso sí peco” y “¿Jalas o qué para irnos a París?”.

Otro verso que llamó la atención fue: “mi suegra si de mí supiera cómo me quisiera”, lo que seguidores relacionaron con la familia de Kimberly Loaiza. Las redes no tardaron en reaccionar.

Además, una mención a un chico que “te trae haciendo el oso” fue interpretada por algunos como referencia indirecta a Juan de Dios Pantoja, pareja de la influencer.

La donación que lo cambió todo

Seguidores de Kimberly Loaiza y Jesús Ortiz Paz alimentaron especulaciones en TikTok a través de edits y teorías basadas en videos virales. (Giovani Pérez/ Infobae)

Días antes del video, Jesús Ortiz Paz realizó una donación de 1.7 millones de pesos para apoyar los gastos médicos de la madre de Kimberly, hecho confirmado públicamente por su entorno familiar.

El gesto fue ampliamente reconocido en redes sociales, donde muchos lo calificaron como un acto solidario. Sin embargo, también abrió la puerta a interpretaciones sobre un posible interés personal.

La coincidencia entre la ayuda económica y la publicación del fragmento musical fortaleció la narrativa de quienes creen que existe algo más que admiración.

Silencio que alimenta el escándalo

Imagen creada con IA de un video compartido en TikTok por JOP. - (TikTok/@detodoun_poco)

Hasta ahora, ni Kimberly Loaiza ni Juan de Dios Pantoja han dado declaraciones al respecto. Esta ausencia de respuesta ha sido clave para mantener viva la conversación.

Por su parte, Jesús Ortiz Paz tampoco ha confirmado si la canción tiene una destinataria específica, lo que deja todo en el terreno de la especulación.

Mientras tanto, las redes sociales continúan alimentando teorías y “shippeos”, convirtiendo este episodio en uno de los más comentados del momento en el mundo del entretenimiento digital.