Siete años sin títulos, estadio vacío y exigencias de reestructura: afición de Monterrey pide boicotear al equipo

El enojo en las tribunas llega tras un semestre para el olvido de la Pandilla. (REUTERS/Jorge Lopez)

La inconformidad de la afición de Rayados del Monterrey ha explotado tras la eliminación del club en la Liguilla del Clausura 2026 por falta de resultados, motivando un llamado a boicotear el último partido en casa frente a Puebla.

El movimiento busca que la directiva y los jugadores perciban el rechazo de su base de seguidores ante una sequía de títulos que ya suma siete años y una plantilla considerada entre las más valiosas de México.

El equipo se quedó rezagado este Clausura 2026. (REUTERS/Jorge Lopez)

¿Cuál es la propuesta?

El Monterrey quedó definitivamente fuera de la fase final del Clausura 2026, lo que detonó el enojo generalizado entre la afición regiomontana. Entre los factores señalados por los seguidores destacan el despido del técnico Doménec Torrent durante el torneo, el poco peso de Nico Sánchez en el banquillo al relevarlo, y el bajo nivel mostrado por referentes como Sergio Canales, Oliver Torres y Lucas Ocampos.

En las plataformas digitales, múltiples cuentas afines a los seguidores del club han replicado llamados como: “Sin futbol no hay tribuna. No asistas al último partido. Nuestra ausencia es protesta”. Dichas consignas apelan al impacto que un estadio vacío tendría sobre los directivos del club, tanto en lo anímico como en lo económico.

Algunos miembros de la afición van más lejos y plantean que un Gigante de Acero vacío hará sentir a la cúpula rayada lo que ellos consideran una falta de respeto por la historia del club y por la pasión de sus seguidores. Aseguran que la medida busca presionar para que se tomen decisiones profundas al término de la temporada, principalmente al director deportivo, José Antonio ‘Tato’ Noriega, a quien se refireren con el hashtag “#FueraTato”.

Para la afición rayada es inaceptable que el equipo no ingrese a la fiesta grande. (TW)

La afición tiene claras sus demandas, canalizándolas en acciones como el boicot y en mensajes públicos en las redes sociales. Entre los principales señalamientos y exigencias figuran:

El malestar también incluye críticas al Consejo de Administración por la conducción estratégica del club y a la falta de títulos que, para la hinchada, ya resulta insostenible.

El presente oscuro de la Pandilla

La crisis de Rayados no se limita a una temporada adversa. La afición arrastra frustración por acumular siete años sin la coronación en la Liga MX, lo que se ha traducido en creciente exigencia y en críticas por la aparente falta de entrega de algunos futbolistas.

Las versiones sobre una inminente reestructura al interior del club han tomado fuerza. Durante este mes, trascendió la posibilidad de que tanto José Antonio Noriega como Héctor Lara dejen la directiva, a raíz del resultado negativo en el torneo. De acuerdo con versiones internas, el Consejo de Administración ya analiza cambios que incluirían la dirección deportiva, el cuerpo técnico y el plantel de jugadores.

El 'Tato' fue el encargado de traer a México a figuras como Sergio Ramos y Sergio Canales. (REUTERS/Daniel Becerril)

La expectativa en torno al futuro de Rayados es alta. Se prevén movimientos relevantes en la directiva y ajustes para recuperar la confianza de la tribuna y restablecer la competitividad perdida.

Mientras tanto, la dirigencia de Monterrey evalúa los pasos a seguir para responder a la presión interna y externa. El desenlace del Clausura 2026 será clave para definir si se cumplen las exigencias planteadas y si la distancia entre el equipo y su gente comienza a reducirse o se amplía aún más.