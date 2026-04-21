México

Juan de Dios Pantoja confiesa que él escribió ataques y revive la guerra con Kenia Os: “Perdón”

Viejas controversias resurgen tras una admisión que sacude a las comunidades digitales

Guardar
Juan de Dios Pantoja confiesa haber participado en ataques digitales contra Kenia Os, reavivando la polémica entre ambos creadores de contenido. - (Instagram)
Juan de Dios Pantoja confiesa haber participado en ataques digitales contra Kenia Os, reavivando la polémica entre ambos creadores de contenido. - (Instagram)

El creador de contenido Juan de Dios Pantoja desató una nueva tormenta digital tras publicar una serie de mensajes en los que admite haber participado directamente en ataques contra Kenia Os. La confesión llega en uno de los momentos más tensos para su imagen pública.

A través de su cuenta en X, el influencer reconoció que fue él quien escribió mensajes desde la cuenta de Katia Vlogs en medio de la polémica que enfrentaban años atrás. Sus declaraciones reabrieron un conflicto que parecía lejano, pero que sigue presente en la memoria de sus seguidores.

El tema cobró aún más fuerza por el contexto actual, marcado por problemas familiares y recientes donaciones que volvieron a colocar a los involucrados en el centro de la conversación digital.

La confesión que lo cambia todo

Juan de Dios Pantoja y Kenia Os
El influencer Juan de Dios Pantoja reconoció que los mensajes ofensivos atribuidos a Katia Vlogs fueron escritos por él durante la disputa con Kenia Os. - (Instagram @juandediospantoja) / @keniaos

Juan de Dios Pantoja admitió públicamente su responsabilidad en los mensajes ofensivos que durante años se atribuyeron a otra persona.

“Gente es verdad lo que dice Katiavlogs… yo como esposo y papá en medio de la desesperación por todo ese hate me dejé llevar por las emociones”, escribió, aceptando su papel en la polémica.

Aunque intentó explicar el contexto, también dejó claro que no busca justificar lo ocurrido, reconociendo que fueron decisiones tomadas en un momento de presión.

El perdón directo a Kenia Os

Juan de Dios Pantoja y Kenia Os
Pantoja ofreció una disculpa pública y directa a Kenia Os, desatando opiniones encontradas entre seguidores y reactivando debates en redes sociales. - (@juandediospantoja / @keniaos)

El mensaje más contundente llegó cuando el influencer se dirigió directamente a Kenia Os, con una disculpa que rápidamente se volvió viral.

“Disculpen todos los afectados, Kenia perdón… me da gusto que supiste aprovechar todos esos problemas para crecer”, publicó, generando reacciones divididas.

También ofreció disculpas a Katia, señalando que ella no fue responsable de los mensajes, lo que añade un nuevo matiz a una historia que durante años estuvo marcada por versiones encontradas.

Un conflicto que nunca desapareció

Kenia Os pelea Juan de Dios Pantoja Kimberly
La youtuber Kenia Os protagonizó una pelea con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza (IG: keniaos)

La rivalidad entre Juan de Dios Pantoja y Kenia Os se remonta a 2018, cuando formaban parte del mismo proyecto digital junto a Kimberly Loaiza.

Desde entonces, acusaciones, divisiones entre fandoms y episodios públicos han mantenido viva la tensión. El reciente gesto de Kenia, quien donó dinero para apoyar a la familia de Kimberly, volvió a encender la conversación.

Ahora, con esta confesión, el conflicto suma un nuevo capítulo. Aunque el mensaje busca cerrar heridas, las reacciones en redes demuestran que la historia aún está lejos de terminar.

Temas Relacionados

Juan de Dios PantojaKenia Osmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Qué es el crimen de imitación o copycat, hipótesis que analiza la fiscalía sobre tiroteo en Teotihuacán

Las investigaciones apuntan a que el tirador se inspiró en la masacre de Columbine, ocurrida en 1999

Qué es el crimen de imitación o copycat, hipótesis que analiza la fiscalía sobre tiroteo en Teotihuacán

Desapariciones en México se incrementaron 10.5% en 2025, alerta Amnistía Internacional

Además nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en asesinatos de defensores de derechos humanos, con 32 casos en 2024 y 30 en 2023

Desapariciones en México se incrementaron 10.5% en 2025, alerta Amnistía Internacional

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Sandoval se reincorporó al matutino en el arranque de la nueva temporada del reality culinario “Hoy soy el chef”

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril? Se habilitan nuevos trasbordos en el MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril? Se habilitan nuevos trasbordos en el MB

Helinho rompe el silencio y denuncia ser víctima de racismo tras el partido ante América: “¡Es un crimen!”

El jugador expuso mensajes racistas recibidos a través de redes sociales

Helinho rompe el silencio y denuncia ser víctima de racismo tras el partido ante América: “¡Es un crimen!”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril: agresor de Teotihuacán planeó el tiroteo con anticipación

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Juan Carlos ‘Borrego’ Nava sufre parálisis facial por estrés tras una hospitalización de emergencia

JOP de Fuerza Regida desata escándalo por supuesta canción dedicada a Kimberly Loaiza: “Todos nos shipean”

¿Te imaginas a Alfredo Adame calvo? Así se ve tras raparse en La Mansión VIP

Cuáles son los posibles consecuencias legales del acuerdo prenupcial si existe divorcio entre Nodal y Ángela Aguilar

DEPORTES

Árbitro ‘Gato’ Ortiz presume título universitario y redes lo revientan: “Orgullo americanista”

Árbitro ‘Gato’ Ortiz presume título universitario y redes lo revientan: “Orgullo americanista”

Siete años sin títulos, estadio vacío y exigencias de reestructura: afición de Monterrey pide boicotear al equipo

NFL Draft 2026: este fue el equipo que seleccionó a Jim Plunkett, QB de raíces mexicanas que se convirtió en ídolo de los Raiders

Helinho rompe el silencio y denuncia ser víctima de racismo tras el partido ante América: “¡Es un crimen!”

NFL Draft 2026: estos son los jugadores con raíces mexicanas que pueden ser seleccionados y dar el salto al futbol americano profesional