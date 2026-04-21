Juan de Dios Pantoja confiesa que él escribió ataques y revive la guerra con Kenia Os: “Perdón”

Juan de Dios Pantoja confiesa haber participado en ataques digitales contra Kenia Os, reavivando la polémica entre ambos creadores de contenido. - (Instagram)

El creador de contenido Juan de Dios Pantoja desató una nueva tormenta digital tras publicar una serie de mensajes en los que admite haber participado directamente en ataques contra Kenia Os. La confesión llega en uno de los momentos más tensos para su imagen pública.

A través de su cuenta en X, el influencer reconoció que fue él quien escribió mensajes desde la cuenta de Katia Vlogs en medio de la polémica que enfrentaban años atrás. Sus declaraciones reabrieron un conflicto que parecía lejano, pero que sigue presente en la memoria de sus seguidores.

El tema cobró aún más fuerza por el contexto actual, marcado por problemas familiares y recientes donaciones que volvieron a colocar a los involucrados en el centro de la conversación digital.

La confesión que lo cambia todo

El influencer Juan de Dios Pantoja reconoció que los mensajes ofensivos atribuidos a Katia Vlogs fueron escritos por él durante la disputa con Kenia Os. - (Instagram @juandediospantoja) / @keniaos

Juan de Dios Pantoja admitió públicamente su responsabilidad en los mensajes ofensivos que durante años se atribuyeron a otra persona.

“Gente es verdad lo que dice Katiavlogs… yo como esposo y papá en medio de la desesperación por todo ese hate me dejé llevar por las emociones”, escribió, aceptando su papel en la polémica.

Aunque intentó explicar el contexto, también dejó claro que no busca justificar lo ocurrido, reconociendo que fueron decisiones tomadas en un momento de presión.

El perdón directo a Kenia Os

Pantoja ofreció una disculpa pública y directa a Kenia Os, desatando opiniones encontradas entre seguidores y reactivando debates en redes sociales. - (@juandediospantoja / @keniaos)

El mensaje más contundente llegó cuando el influencer se dirigió directamente a Kenia Os, con una disculpa que rápidamente se volvió viral.

“Disculpen todos los afectados, Kenia perdón… me da gusto que supiste aprovechar todos esos problemas para crecer”, publicó, generando reacciones divididas.

También ofreció disculpas a Katia, señalando que ella no fue responsable de los mensajes, lo que añade un nuevo matiz a una historia que durante años estuvo marcada por versiones encontradas.

Un conflicto que nunca desapareció

La youtuber Kenia Os protagonizó una pelea con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza (IG: keniaos)

La rivalidad entre Juan de Dios Pantoja y Kenia Os se remonta a 2018, cuando formaban parte del mismo proyecto digital junto a Kimberly Loaiza.

Desde entonces, acusaciones, divisiones entre fandoms y episodios públicos han mantenido viva la tensión. El reciente gesto de Kenia, quien donó dinero para apoyar a la familia de Kimberly, volvió a encender la conversación.

Ahora, con esta confesión, el conflicto suma un nuevo capítulo. Aunque el mensaje busca cerrar heridas, las reacciones en redes demuestran que la historia aún está lejos de terminar.