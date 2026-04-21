NFL Draft 2026: este fue el equipo que seleccionó a Jim Plunkett, QB de raíces mexicanas que se convirtió en ídolo de los Raiders

El mariscal de campo fue seleccionado por los Patriotas de Nueva Inglaterra pero donde se convirtió en figura fue en los Malosos con par de anillos de Super Bowl. (Kirby Lee-Imagn Images)

Jim Plunkett destaca como uno de los jugadores más exitosos en la historia de los Raiders, liderándolos a dos triunfos en el Super Bowl (XV y XVIII). Sin embargo, pocos conocen los orígenes de su carrera: fue seleccionado como la primera elección global del Draft NFL 1971 por los New England Patriots, tras ganar el Heisman en Stanford.

Orígenes de la familia de Jim Plunkett

Jim Plunkett venía de una familia humilde. (AP Foto, archivo)

Aunque nació en San José, California, Plunkett es hijo de padres mexicoamericanos, lo que forjó su profunda conexión y respeto por México.

El legendario mariscal de campo de los Malosos creció en una familia marcada por la adversidad: ambos padres eran ciegos —su madre completamente y su padre con ceguera progresiva—, lo que definió una infancia de pobreza extrema.

La familia recibía ayuda estatal mientras William vendía periódicos y trabajaba en astilleros durante la Segunda Guerra Mundial para sostenerlos.

Por ello, desde pequeño tuvo que trabajar duro limpiando gasolineras y repartiendo periódicos junto a sus hermanos mayores. Fue en secundaria donde con 14 años comenzó a destacar no solamente en futbol americano, sino también en otros deportes como beisbol, atletismo y basquetbol.

En Stanford University, Plunkett se convirtió en estrella del fútbol americano, coronándose con el Trofeo Heisman en 1970 como quarterback estrella, lo cual lo llevó a ser colocado como uno de los jugadores más talentosos de cara al Draft de la NFL en 1971, donde fue seleccionado por los Patriotas de Nueva Inglaterra como primer pick global.

Su carrera profesional

El mariscal de campo ganó dos Super Bowls con Raiders (Raiders)

Jim Plunkett comenzó su carrera en la NFL con los New England Patriots, su primer equipo, donde brilló como Novato del Año en 1971. Sin embargo, lesiones recurrentes y un roster poco competitivo frenaron su potencial, llevándolo a los San Francisco 49ers en 1976, donde tampoco pudo consolidarse.

Su resurgimiento llegó con los Oakland Raiders en 1978 como suplente. La oportunidad definitiva surgió en 1980, cuando una lesión de Dan Pastorini lo puso de titular.

A partir de ahí, no soltó la titularidad y fue en el Super Bowl XV, donde se consagró al lanzar para 261 yardas y 3 touchdowns para vencer 27-10 a los Philadelphia Eagles, ganando el MVP como el primer quarterback latino en lograrlo.

Tres años después, ya con los Los Angeles Raiders, repitió hazaña en Super Bowl XVIII. Apoyado por Marcus Allen, aplastaron 38-9 a los Washington Redskins, sellando un legado imborrable en la NFL.

Importancia para los latinos

Jim Plunkett va más allá de sus logros deportivos y es visto como un símbolo para la comunidad latina en el futbol americano. Como prueba de ello, hay un mural en su alma mater, James Lick High School, lo cual inmortaliza su legado como un referente.

Su exclusión del Salón de la Fama de la NFL, pese a conseguir dos anillos de Super Bowl ha generado controversia entre los amantes al futbol americano e incluso Honey Gubuan, directora de su antigua escuela, afirma que su ingreso sería un recordatorio poderoso de lo posible, sin importar origen o desafíos.