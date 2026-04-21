México

¿Te imaginas a Alfredo Adame calvo? Así se ve tras raparse en La Mansión VIP

El famoso no tuvo miedo a cambiarse el look dentro del programa de HotSpanish

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alfredo adame -México- 21 abril
(Archivo/La mansión vip)

Hace unos días Alfredo Adame se rapó la cabeza en La Mansión VIP tras quedar fuera de los primeros cinco lugares en las votaciones del reality.

La transmisión por YouTube mostró el momento en que el actor decidió cumplir su promesa a cambio de 14 mil votos directos, buscando mejorar su posición en la competencia conducida por HotSpanish.

¿Cómo fue el momento?

El cambio de imagen ocurrió horas después de que HotSpanish ingresó a las instalaciones para actualizar los resultados de popularidad, donde también se informó que Niurka Marcos descendió al último lugar pese a su trayectoria en otros realities.

alfredo adame
(La mansión VIP)

En medio de gritos de emoción y con sus compañeros rodeándolo, Maza Clan fue quien rapó a Adame ante las cámaras. El actor mantuvo la calma y bromeó: “Con este look me veo diez años más joven”.

La escena quedó registrada en un video que circuló en redes sociales, donde se observa a Alfredo Adame sonriendo durante el proceso, mientras los demás participantes celebraban su decisión. El actor, que pidió el apoyo del público para avanzar en la competencia, no mostró arrepentimiento tras perder el cabello.

alfredo adame
(La mansión VIP)

Adame recurrió a esta estrategia para sumar votos y replicar el éxito que tuvo en la primera temporada de La Granja VIP, el reality transmitido por TV Azteca. El actor, nacido el 10 de junio de 1958 en Ciudad de México, suma más de cuatro décadas de carrera en televisión. Recientemente participó en La Casa de los Famosos All-Stars de Telemundo.

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