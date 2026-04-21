México

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Sandoval se reincorporó al matutino en el arranque de la nueva temporada del reality culinario “Hoy soy el chef”

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Mariano Sandoval con expresión triste y chaqueta mojada, junto a una imagen superpuesta en blanco y negro de él sonriendo con otro hombre
Mariano Sandoval es captado visiblemente afectado tras anunciar el deceso de su padre, mientras se muestra un recuerdo feliz con él. (Mafriano Sandoval: Instagram)

El chef Mariano Sandoval volvió al foro de Hoy este lunes 20 de abril, pocos días después de la muerte de su padre. Su regreso estuvo marcado por un mensaje conmovedor que reflejó el duelo que atraviesa y el homenaje permanente que ahora guía su trabajo.

La semana pasada, durante una transmisión en vivo, sus compañeros expresaron condolencias públicas. Andrea Legarreta y Tania Rincón manifestaron su apoyo ante la pérdida familiar que enfrentaba el cocinero.

Un regreso cargado de emoción en ‘Hoy’

Sandoval se reincorporó al matutino en el arranque de la nueva temporada del reality culinario “Hoy soy el chef”, donde participa como juez. En ese contexto, el chef aprovechó el espacio para recordar a su padre y compartir parte de su historia personal.

“Tuvo una infancia muy complicada, llena de ausencias. Va por ti, papi, para ti, siempre. Cada día será un homenaje a tu vida”, expresó al aire.

Sus palabras generaron un momento de silencio y respeto en el foro. La carga emocional del mensaje evidenció el vínculo cercano que mantenía con su padre y el impacto que su ausencia ha dejado en su vida.

Fotografía en blanco y negro de Mariano Sandoval, su padre y miembros de la familia sonriendo al aire libre con árboles y una cerca detrás
El reconocido chef Mariano Sandoval compartió una emotiva fotografía familiar al anunciar el fallecimiento de su padre, un pilar en su vida. (Mariano Sandoval)

Respaldo de sus compañeros

Tras el mensaje, el equipo del programa reaccionó con muestras de solidaridad. Raúl ‘Negro’ Araiza y Andrea Legarreta se acercaron para externar su apoyo en plena transmisión.

“Te acompañamos”, le dijeron, en un gesto que reforzó la cercanía del equipo frente a la pérdida del chef.

El momento también conectó con la audiencia, que siguió la emisión en medio del estreno de una nueva etapa del concurso gastronómico.

Trayectoria y presencia en televisión

El chef Mariano Sandoval es recibido por una presentadora y un presentador de televisión en el set de "Hoy Soy el Chef", con logos de gorros de chef de fondo
Sandoval dedicó la nueva temporada de "Hoy Soy el Chef" a la memoria de su padre. (YouTube)

Mariano Sandoval ha construido su carrera en televisión abierta, donde se consolidó como uno de los chefs más reconocidos en programas matutinos. Antes de integrarse a Hoy, formó parte del equipo de Venga la Alegría, donde encabezó la sección de cocina.

Su estilo cercano y didáctico le permitió conectar con el público, lo que facilitó su transición a Televisa y su papel actual como juez en formatos culinarios.

Un homenaje que continuará al aire

El regreso de Mariano Sandoval no solo marcó su reincorporación laboral, también abrió una etapa personal en la que su padre tendrá un lugar central en cada emisión.

Con un mensaje directo y sin reservas, el chef dejó claro que su trabajo será, a partir de ahora, un tributo constante: “Cada día será un homenaje a tu vida”.

El foro de Hoy fue testigo de un momento íntimo que transformó una emisión habitual en un espacio de memoria, respeto y acompañamiento.

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