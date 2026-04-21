Juan Carlos ‘Borrego’ Nava sufre parálisis facial por estrés tras una hospitalización de emergencia

El presentador Borrego Nava comparte su experiencia sobre cómo el estrés le provocó parálisis facial, haciendo un llamado a la concienciación sobre la salud mental. (Programa Hoy: YouTube)

El actor y conductor Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava enfrenta un momento delicado de salud. En una reciente entrevista, el comediante confirmó que padece una parálisis facial desde hace un mes, además de haber sido hospitalizado de emergencia por un dolor intenso derivado de cálculos renales.

Parálisis facial tras episodio de estrés

Durante su participación en el programa Hoy, el también productor explicó cómo comenzó el problema.

“Se juntó de todo un poco. Primero tuve una parálisis facial por estrés. El día anterior a un show estaba en la habitación, eché una siesta y al despertar, desperté así”.

El conductor detalló que el diagnóstico médico está relacionado con la baja de defensas. “Es un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas. Y cuando hay estrés, bajan las defensas. Se llama virus oportunista”.

El proceso de recuperación ha sido complejo, en especial por la naturaleza de su trabajo frente al público. Aun así, mantiene una actitud positiva.

“Ahí vamos con fisioterapia, con movimientos, echando muchos besos para que se recupere. El doctor dice que todo va a estar bien... Se me cae la cara de vergüenza. (ríe) Entonces, es complicado, pero hay que salir adelante”.

Juan Carlos Nava habló de la importancia de gestionar el estrés. Foto: Cuartoscuro

Hospitalización por dolor renal

A la par de la parálisis facial, ‘El Borrego’ vivió otro episodio crítico. El comediante tuvo que acudir de urgencia al hospital debido a un fuerte dolor causado por piedras en el riñón.

“Salí corriendo al hospital y unas piedras en el riñón, yo no le recomiendo a nadie y no se lo deseo a nadie, es un dolor terrible”, relató.

Este incidente lo obligó a cancelar presentaciones de su espectáculo “Celebrando 40 años”, con funciones programadas en Tlalnepantla y Ecatepec. A través de redes sociales, informó: “Familia bonita de Tlalnepantla y Ecatepec, lamento informarles la cancelación de los shows de hoy y mañana, pero fui hospitalizado de emergencia”.

A pesar de los problemas de salud, el actor no contempla frenar su actividad profesional. Adelantó que se mantiene enfocado en nuevos proyectos, entre ellos el inicio de grabaciones de la serie Abelito de la guarda, donde participará como director de escena.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en televisión y comedia, ‘El Borrego’ Nava se ha consolidado como una figura reconocida en programas como Guerra de Chistes y La Familia P. Luche.