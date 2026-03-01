México Deportes

Vaquero Navarrete revela la clave de su victoria ante Sugar Núñez: “Espero que se recupere y siga su camino”

El pugilista del Estado de México exhibió una de sus mejores peleas en su carrera y unificó por primera vez dos campeonatos mundiales

Vaquero Navarrete se impuso por nocaut técnico ante Sugar Núñez (Facebook | Club de Box El Vaquero Navarrete)

Emanuel “Vaquero” Navarrete derrotó de manera contundente a Eduardo “Sugar” Núñez y se convirtió en campeón unificado de los cetros superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Este sábado 28 de febrero en lo fue una auténtica “guerra de mexicanos”, el Vaquero mostró por que es uno de los campeones más sólidos que tiene el boxeo mexicano y se impuso ante su compatriota por nocaut técnico en 11 asaltos luego de que el referí no dejara continuar al pugilista sinaloense, quien tenía el ojo derecho cerrado y la ceja ensangrentada.

Los peleadores ya están listos para buscar arrebatarse los cinturones, pero deberán mostrar un alto nivel en el ring. (IG matchroomboxing)

Vaquero revela la clave de su victoria ante Sugar Núñez

En conferencia de prensa después de la pelea, el Vaquero Navarrete reveló cuál fue la clave para derrotar al Sugar de manera contundente. De acuerdo con el pugilista del Estado de México, los sparring que hizo y estar preparándose durante poco más de dos meses de manera intensa fueron cosas determinantes para que ganara su pelea.

“No fue facil, fueron poco más de dos meses de trabajo bien intenso, creo que la clave de todo fueron los sparring que utilicé. Fue un trabajo muy especifico el que realizamos y el estar preparándote, entrenándote todo el tiempo para un estilo similar al de Sugar, yo creo que fue la clave, el trabajar con estas personas me ayudó a desarrollar el plan perfecto y se notó. Neutralizamos a Sugar desde la preparación” comentó Navarrete.

Vaquero también reconoció que no fue una pelea fácil y destacó la valentía del Sugar Núñez, quien en todo momento quiso seguir arriba del cuadrilátero peleando.

Los peleadores ya están listos para buscar arrebatarse los cinturones, pero deberán mostrar un alto nivel en el ring. (IG matchroomboxing)

¿Qué sigue para el Emanuel Navarrete?

Aún no se sabe quién será el próximo rival de Emanuel Navarrete, sin embargo, existe la posibilidad de que siga buscando unificar campeonatos en la categoría, así que como posibles rivales estarían O’Shaquie Foster, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y James Dickens, quien ostenta el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Asimismo, Navarrete no descarta un posible combate contra otro mexicano, Isaac “Pitbull” Cruz, quien es campeón interino del CMB de peso superligero.

Vaquero Navarrete: uno de los pugilistas mexicanos más sólidos

Aunque su estilo de pelea no es el más estético ni el más vistoso, Navarrete ha demostrado tener una carrera sólida en los últimos años. El originario de San Juan Zitlaltepec es campeón del mundo superpluma de la OMB desde el 2023. Además, ha conquistado títulos en otras divisiones como la pluma (OMB) y la supergallo (OMB).

Con 31 años de edad, Navarrete parece estar en el punto más alto de su trayectoria y mantiene un récord de 40 victorias (33 por la vía del nocaut), 2 derrotas y un solo empate.

