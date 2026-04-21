Helinho rompe el silencio y denuncia ser víctima de racismo tras el partido ante América: “¡Es un crimen!”

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque el Club América se quedó con la victoria ante Toluca el pasado sábado, el resultado pasó a segundo plano.

La noche estuvo marcada por conatos de bronca en la cancha entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos, además de señalamientos racistas por parte de aficionados hacia Helinho, mismos que hasta ahora ha denunciado el jugador escarlata a través de redes sociales.

Helinho denuncia racismo y pide no normalizarlo

(Captura de pantalla)

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Helinho difundió mensajes que calificó como racistas y acompañó su publicación con un mensaje directo: “El respeto no es una opción, es lo mínimo indispensable. ¡EL RACISMO ES UN CRIMEN!”.

El jugador explicó que las expresiones no son aisladas: “No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales”.

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En su mensaje, también advirtió el impacto de estas conductas: “Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite”.

En ese sentido, el atacante señaló que el problema va más allá del futbol: “El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio. El racismo no es una opinión, es violencia”.

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Además, hizo un llamado a actuar ante estos casos: “El silencio también forma parte de ello… cuando lo vemos y lo ignoramos, el racismo persiste. Denúncialo. Toma una postura, no lo normalices”, señaló.

Helinho y Zendejas protagonizan conato de bronca

Durante el encuentro disputado el pasado sábado en el Estadio Banorte, se registró un conato de bronca entre Helinho, jugador del Toluca, y Alejandro Zendejas, del América, el cual escaló hasta una agresión física luego de la expulsión del atacante escarlata.

De acuerdo con la secuencia del incidente, Helinho reaccionó tras ver la tarjeta roja y empujó por la espalda a Zendejas, situación que derivó en un enfrentamiento directo entre ambos futbolistas.

Posteriormente, la tensión aumentó cuando el jugador del Toluca impactó en el rostro al mediocampista azulcrema, lo que provocó la inmediata intervención de compañeros para contener la trifulca.

El altercado generó caos en el terreno de juego, donde incluso Rodolfo Cota intervino para auxiliar a Zendejas y frenar la agresión.

Las imágenes del momento circularon ampliamente en redes sociales y medios deportivos, lo que desató polémica y exigencias de una sanción disciplinaria.