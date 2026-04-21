México

Beca Benito Juárez 2026: ¿Me pueden cobrar comisión sino retiro el dinero de mi beca?

Los beneficiarios pueden conservar su apoyo sin preocuparse por cargos adicionales, siempre que usen cajeros autorizados para acceder a sus recursos

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Las familias que reciben el apoyo federal tienen la libertad de dejar el depósito en su cuenta y retirarlo después, mientras sigan las recomendaciones oficiales.
Las familias que reciben el apoyo federal tienen la libertad de dejar el depósito en su cuenta y retirarlo después, mientras sigan las recomendaciones oficiales.

La Beca Benito Juárez es un programa federal de apoyo económico dirigido a estudiantes mexicanos de bajos recursos cuyo Su objetivo es fomentar la permanencia y el acceso a la educación en todos los niveles, desde preescolar hasta universidad.

Este apoyo es entregado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ).

Existen diferentes modalidades de la Beca Benito Juárez, según el nivel educativo:

  • Educación Básica: Apoya a familias con hijos inscritos en preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas.
  • Educación Media Superior: Dirigida a estudiantes de preparatoria o bachillerato público.
  • Educación Superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro): Para alumnos inscritos en universidades públicas catalogadas como prioritarias.

El monto y la periodicidad del pago pueden variar cada año, pero generalmente se entrega de manera bimestral a través de una tarjeta bancaria o mediante operativos de pago.

En la actualidad se encuentran activos los pagos de este apoyo del calendario oficial del abril por lo que surgen diversas dudas con respecto a los pagos y a si es seguro mantener el dinero en al cuenta durante varios días.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)
La Beca Benito Juárez brinda apoyo económico a estudiantes mexicanos de bajos recursos para fomentar la permanencia escolar en todos los niveles educativos. (X@apoyosbienestar)

¿Me pueden cobrar comisión sino retiro el dinero de mi beca Benito Juárez?

No, no te pueden cobrar comisión si no retiras el dinero de tu Beca Benito Juárez.

El apoyo se deposita en una tarjeta bancaria (como Bienestar Azteca o Banco del Bienestar) o mediante órdenes de pago, y el dinero es tuyo, aunque no lo retires de inmediato.

La beca está diseñada para ser acumulable: si no retiras el dinero en cuanto se deposita, puedes hacerlo después, sin que te cobren comisión por mantener el saldo. Tampoco pierdes el derecho al apoyo por no retirarlo enseguida.

Lo que sí debes cuidar es evitar que terceros te ofrezcan “ayuda” para sacar el dinero a cambio de comisión o porcentaje, ya que esto es un fraude.

Solo el banco, mediante su red de cajeros y sucursales, puede entregarte el dinero sin costo adicional por retiro o por mantener el saldo.

Únicamente podrías enfrentar comisiones si usas cajeros automáticos de otros bancos distintos al que te entrega la beca.

Por ejemplo, si tu tarjeta es del Banco del Bienestar y retiras en un cajero de otro banco, ese banco podría cobrarte una comisión por el retiro, pero no por mantener el dinero almacenado en tu cuenta.

Recomendación: realiza retiros solo en los cajeros y sucursales oficiales indicados por el programa de la Beca Benito Juárez para evitar cualquier cobro extra.

El pago de la Beca Benito Juárez se realiza en forma bimestral y puede ser a través de tarjeta bancaria o de operativos específicos de pago.
El pago de la Beca Benito Juárez se realiza en forma bimestral y puede ser a través de tarjeta bancaria o de operativos específicos de pago.

El objetivo central de la Beca Benito Juárez es reducir la deserción escolar, apoyar la economía familiar y promover la equidad educativa en zonas de alta marginación.

Para solicitar la beca, los estudiantes o sus familias deben estar inscritos en escuelas públicas y cumplir criterios socioeconómicos establecidos por el programa.

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