Calor y lluvias en CDMX: pronóstico y alcaldías más afectadas del 20 al 26 de abril

Pronóstico y alcaldías más afectadas del 20 al 26 de abril. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Las condiciones climáticas de Ciudad de México atraviesan una etapa de contrastes marcados.

Tras varios días con temperaturas extremas, la capital enfrenta ahora un panorama dominado por la alternancia entre calor intenso, lluvias vespertinas y fuertes rachas de viento.

Desde el jueves 16 de abril, la ciudad experimentó una ola de calor con temperaturas que superaron los 30 °C.

Según información del Gobierno local, la intensidad térmica alcanzó su pico entre el 16 y el 18 de abril, con máximas situadas entre 29 y 31 °C, mientras que el domingo 19 se registró un descenso, ubicando la temperatura entre 26 y 29 °C.

A partir de esa fecha, el ambiente caluroso comenzó a ceder, abriendo paso a condiciones más variables y en ocasiones inestables en la capital, caracterizadas por la llegada de lluvias y aumento de la nubosidad.

Pronóstico para el 21 al 26 de abril: transición hacia un clima más templado

Tras varios días con temperaturas extremas, la capital enfrenta ahora un panorama dominado por la alternancia entre calor intenso y lluvias. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, este será el pronóstico de la semana:

Lunes 20 de abril : El día iniciará con ambiente cálido y se prevén lluvias fuertes a partir de la tarde, principalmente entre las 15:00 y las 21:00 horas. Habrá cielo nublado, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y vientos con rachas de hasta 50 km/h, lo que podría generar encharcamientos y afectaciones viales en distintas alcaldías.

Martes 21 de abril : La jornada comenzará con cielo completamente nublado y temperaturas frescas, con mínimas de 12 °C. Por la tarde, el ambiente será templado y la máxima llegará a 24 °C. Se esperan chubascos aislados debido al paso de un frente frío, aunque sin lluvias intensas. El viento será ligero y la humedad alta.

Miércoles 22 de abril : Se prevé cielo nublado y temperaturas frescas en la mañana, alrededor de 12 °C. Por la tarde, el termómetro alcanzará hasta 25 °C, con probabilidad de chubascos aislados y rachas de viento superiores a 50 km/h. Se recomienda precaución por lluvias y ráfagas intensas.

Jueves 23 de abril : El cielo estará mayormente nublado, con mínimas de 14 °C y máximas de 25 °C. Podrían presentarse tormentas breves acompañadas de viento fuerte, principalmente en la tarde. Las lluvias serán más probables en el sur y oriente de la ciudad.

Viernes 24 de abril : Las temperaturas máximas subirán ligeramente hasta 27 °C, con mañanas frescas. Habrá intervalos de nubosidad y lluvias vespertinas aisladas, menos intensas que en días anteriores. El viento se mantendrá moderado, generando una sensación térmica agradable.

Sábado 25 de abril : El sábado tendrá condiciones estables en la mañana y ambiente cálido al mediodía, con máximas próximas a 27 °C. Podrían registrarse lluvias ligeras en la tarde, especialmente en zonas altas, y el viento oscilará entre 30 y 40 km/h.

Domingo 26 de abril: La jornada comenzará con temperaturas suaves y cielo parcialmente nublado. El termómetro llegará a 27 °C por la tarde. La probabilidad de lluvias será baja, aunque pueden darse chubascos muy aislados. El viento será menos intenso que en días previos.

Alcaldías con mayor impacto y recomendaciones oficiales

Según información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Tlalpan suelen ser las más afectadas por las lluvias intensas y los cambios bruscos de temperatura en Ciudad de México.

Estas zonas presentan mayor riesgo de encharcamientos, caída de granizo y afectaciones viales durante los episodios de tormentas vespertinas, especialmente por la saturación del drenaje y su localización geográfica.

Las autoridades capitalinas han reiterado, en diversas ocasiones, la necesidad de mantenerse informados a través de sus canales oficiales, como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para recibir actualizaciones en tiempo real ante cualquier eventualidad.

Claves para protegerse ante el clima variable

El periodo comprendido entre el 20 y el 26 de abril exige tomar medidas para evitar afectaciones por los cambios bruscos de temperatura y lluvias.

Una estrategia eficaz ante los cambios de temperatura en Ciudad de México es optar por una vestimenta en capas, que permite ajustarse tanto a las mañanas frescas como a las tardes cálidas.

Además, resulta útil llevar un paraguas pequeño y aplicar bloqueador solar incluso cuando el cielo está nublado, ya que la radiación ultravioleta puede afectar la piel en cualquier condición climática.

El periodo comprendido entre el 20 y el 26 de abril exige tomar medidas para evitar afectaciones por los cambios bruscos de temperatura y lluvias. Crédito: Cuartoscuro.

El ambiente será propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, sobre todo en las alcaldías con mayor incidencia de fenómenos meteorológicos severos.

El pronóstico indica que las jornadas serán, en general, favorables, pero la vigilancia oficial continúa para evitar incidentes relacionados con el clima.

Quienes transiten por la ciudad deben considerar que, aunque no se prevén afectaciones mayores en el transporte y las vías principales, el tráfico habitual podría agravarse en caso de lluvias intensas o caída de granizo, por lo que la planificación anticipada de los recorridos es esencial.

El monitoreo constante y la información actualizada son herramientas clave para enfrentar de manera segura los fenómenos meteorológicos que afectan a la capital en este periodo.