Cronología del feminicidio de Edith Guadalupe: de salir de su casa al ocultamiento del cuerpo

El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) admitió un retraso de 15 horas entre que obtuvo información sobre el último lugar al que acudió la joven Edith Guadalupe antes de que fuera reportada como desaparecida y posteriormente hallada muerta.

En una conferencia de prensa del 20 de abril, la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha María Alcalde, presentó los avances en las investigaciones por el feminicidio de la joven. La funcionaria destacó los indicios que apuntan a la posible responsabilidad de Juan Jesús “N”, este último vigilante del edificio donde fue asesinada la joven.

Cronología del caso

Los hechos inician el 15 de abril pasado, dia en el que Edith Guadalupe sale de su casa para acudir a avenida Revolución 829, ingresa al edificio a las 16:45 horas.

La joven fue vista por última vez el pasado 15 de abril, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Crédito: Redes Sociales

Indagatorias de las autoridades establecen que el sistema de cámaras fue desactivado durante la tarde del 15 de abril en un periodo que coincide con la presencia de la joven en el edificio.

“Las cámaras fueron desconectadas, como ya lo mencionamos, entre las 16:23 y las 17:44. En esta ventana de tiempo es en que consideramos que Edith fue privada de la vida”, detalló Bertha Alcalde.

Asimismo, por la noche del 15 de abril la familia de la joven acude al edificio y pregunta por ella al vigilante, este último niega que Edith Guadalupe haya estado en el sitio.

Para la madrugada del 16 de abril, a la 1:10, los familiares acuden al Centro de Búsqueda de la capital para presentar una denuncia.

Bertha María Alcalde durante conferencia de prensa (EFE/FGJ-CDMX

Pasaron algunas horas, pues a las 4:25 de la madrugada la madre de la joven proporciona a las autoridades el domicilio de avenida Revolución 829 como el último punto al que su hija acudiría. Para ese momento, ya había sido realizada la denuncia y emitido el volante.

Intento fallido de revisar las cámaras del edificio

Si bien la madre de la joven proporcionó información relevante para las autoridades, estas tardaron horas en intervenir el lugar.

Para la 8:30 del 16 de abril policías llegaron al edificio de interés y piden revisar las cámaras, pero no lo logran, pues requerían autorización de la administración del inmueble.

“Ante la insistencia se logra esa autorización por parte de la administradora que es contactada en la madrugada”, detalla la fiscal capitalina. Funcionarios prefirieron realizar otras actividades en lugar de acudir al sitio señalado por la madre.

Es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y que no se haya actuado con la inmediatez que el caso requería

Hay una carpeta de investigación por supuesta trata de personas

Asimismo, la funcionaria aseguró que hay una carpeta de investigación en la Fiscalía de Trata de Personas para que sean realizadas las averiguaciones, con el objetivo de detectar si habría otras actividades delictivas en el lugar.

“Hasta este momento no tenemos ninguna información formal en que podamos corroborar de que haya habido oferta de solicitudes de trabajo”, destacó Alcalde.

Los funcionarios que fueron dados de baja por las posibles irregularidades en las averiguaciones son una ministerio público, el policía de investigación que atendió a los familiares en un primer momento y un segundo policía de investigación del siguiente turno.