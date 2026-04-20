En medio de las negociaciones del T-MEC, Marcelo Ebrard explica la importancia del tratado para México

Marcelo Ebrard resaltó la importancia de alcanzar un entendimiento entre México y Estados Unidos para resguardar el empleo y la economía. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, afirmó este 19 de abril en un video subido a redes sociales que México debe alcanzar un entendimiento con Estados Unidos sobre el T-MEC para evitar afectar a millones de personas, el empleo y el funcionamiento de miles de empresas.

El titular de la Secretaría de Economía destacó que “el 85% de nuestro comercio” depende de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, por lo que mantener acuerdos resulta esencial para ambas naciones.

Ebrard subrayó que en las conversaciones recientes la prioridad es “proteger a nuestras industrias y todo lo que hemos construido en estos 40 años del tratado de libre comercio”. Añade que “México es el principal exportador e importador de los Estados Unidos”, por lo que se considera estratégico buscar acuerdos estables.

En el video, Ebrard reconoció que “siempre hay riesgos”, pero insiste en que el Gobierno de México sigue dando pasos hacia el diálogo y la cooperación económica. Según el secretario de Economía, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá “va a sobrevivir”.

Marcelo Ebrard se reúne con el presidente del CCE

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), intensifican el diálogo estratégico entre gobierno federal y sector privado rumbo a la revisión del T-MEC prevista para el 21 de abril en la Ciudad de México.

El objetivo principal es consolidar a México como polo de competitividad en América del Norte e incrementar el valor agregado nacional.

Durante las recientes reuniones, ambas entidades identifican que robustecer las cadenas de suministro y limitar sus vulnerabilidades es fundamental para atraer inversión y generar empleos de calidad, según un comunicado difundido el 17 de abril por la Secretaría de Economía.

La integración productiva y la relocalización de empresas ocupan un sitio central en la estrategia para fortalecer sectores clave.

El mismo mensaje institucional precisa que mantener un diálogo permanente entre autoridades y empresarios es determinante para garantizar certeza jurídica y establecer reglas claras que incentiven el arribo de capital productivo. Secretaría de Economía y el CCE reiteraron su compromiso de trabajar conjuntamente en favor del desarrollo sostenible y el crecimiento económico.

Especialistas de la UNAM creen que la revisión del T-MEC se hace bajo incertidumbre

La posible falta de consenso entre México, Estados Unidos y Canadá incrementa la inseguridad jurídica sobre un comercio trilateral de 1.4 billones de dólares. (Reuters)

El avance en la revisión del T-MEC se encuentra en un ambiente de incertidumbre que puede incidir en el flujo de inversión regional, dado que si México, Estados Unidos y Canadá no logran un acuerdo antes del próximo 1 de julio, se podría activar un mecanismo de revisión anual, incrementando la inseguridad jurídica sobre una zona que registra un comercio trilateral de 1.4 billones de dólares, según análisis de especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En ese escenario, el académico Carlos Reyes Díaz advirtió que las ambigüedades en el proceso de revisión abren incertidumbre respecto a la profundidad de los ajustes permitidos sin que ello derive en una reforma de fondo, la cual requeriría de aprobación en los congresos nacionales.

Reyes Díaz insiste en que el enfoque debe ser corregir aspectos específicos que permitan la continuidad operativa del acuerdo comercial sin comprometer su estructura esencial.

A pesar de las tensiones y los desafíos en la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), la investigadora Aleida Hernández Cervantes destacó que el T-MEC ha consolidado la integración económica regional.

Entre 2019 y 2024, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos subieron 38% y a Canadá aumentaron 32%, lo que demuestra un nivel elevado de interdependencia. Sectores como el automotriz y el electrónico han mantenido un desarrollo sostenido, ubicando a México en una posición estratégica como proveedor y destino comercial.