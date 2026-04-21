México

Clima extremo en México este martes 21 de abril: de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país

El frente frío 45 ha traído consigo contrastes de clima, desde lluvias intensas y ráfagas de viento hasta calor extremo en distintas regiones

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Esta imagen muestra lluvia intensa y viento furioso en México, un recordatorio de la poderosa y a veces devastadora fuerza de la naturaleza. - (Imagen ilustrativa Infobae)
La lluvia intensa y el viento furioso se unen en un desastre natural en México, recordándonos la inquebrantable fuerza de la naturaleza. - (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en México este martes 21 de abril de 2026 estará marcado por un escenario de contrastes: mientras en varias regiones persistirá la onda de calor con temperaturas superiores a los 40 °C, en otras se prevén lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posible granizo, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 45 ha traído consigo contrastes de clima, desde lluvias intensas y ráfagas de viento hasta calor extremo en distintas regiones, por lo que la prevención será clave durante esta semana.

Lluvias fuertes en el centro, sur y sureste de México

El pronóstico indica lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en:

  • Tlaxcala
  • Michoacán (este y centro)
  • Guerrero (norte, centro y este)
  • Morelos (norte y sur)
  • Querétaro (sur)
  • Ciudad de México (oeste y sur)
  • Estado de México (oeste, centro y este)
  • Puebla (suroeste, centro y este)
  • Oaxaca (oeste)
  • Chiapas (costa)

Además, se esperan chubascos en estados como Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y la península de Yucatán, así como lluvias aisladas en entidades del norte del país.

Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda atender indicaciones de Protección Civil.

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Tormentas eléctricas y posible caída de granizo

El SMN advierte que las lluvias estarán acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Rachas de viento
  • Posible caída de granizo

Estas condiciones incrementan el riesgo en zonas urbanas y carreteras, especialmente durante la tarde y noche.

Vientos fuertes y mar de fondo

También se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como vientos moderados con rachas en gran parte del país.

En el litoral del Pacífico mexicano persistirá el mar de fondo, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas desde Sinaloa hasta Chiapas.

Persistirá la onda de calor en varias regiones

A pesar de las lluvias, continuará la onda de calor en el occidente y sur del país, con temperaturas de:

  • 40 a 45 °C en el noroeste de Guerrero
  • 35 a 40 °C en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán
  • 30 a 35 °C en entidades como Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz
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Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, evitar exposición prolongada al sol y proteger a niños y adultos mayores.

¿Por qué habrá clima extremo este martes?

El SMN explica que estas condiciones se deben a la interacción de varios sistemas:

  • Canales de baja presión
  • Inestabilidad atmosférica
  • Ingreso de humedad de ambos océanos
  • Aproximación de un frente frío al noroeste
  • Corrientes en chorro polar y subtropical
  • Una circulación anticiclónica que mantiene la onda de calor
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Recomendaciones ante el clima en México hoy

  • Evitar cruzar zonas inundadas o con corrientes de agua
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales
  • Usar protector solar y ropa ligera
  • Extremar precauciones ante tormentas eléctricas
  • Asegurar objetos ante rachas de viento

El clima en México este 21 de abril será un claro ejemplo de extremos: calor intenso en unas regiones y lluvias severas en otras, por lo que se recomienda tomar precauciones y planificar el día con anticipación.

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