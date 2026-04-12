Tormenta negra: qué significa este fenómeno y cuál es la probabilidad de que llegue a CDMX y Edomex

La “tormenta negra” no es una categoría oficial en México, sino una forma informal de describir lluvias extremadamente intensas, inspirada en otros sistemas meteorológicos. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

En los últimos días, el término “tormenta negra” se ha viralizado en redes sociales ante el pronóstico de lluvias intensas para las próximas semanas.

Aunque el nombre suena alarmante, especialistas advierten que no se trata de una categoría oficial del sistema meteorológico, sino de un concepto importado que se ha popularizado para describir eventos extremos de precipitación.

¿Qué es una “tormenta negra” y de dónde viene el término?

La llamada “tormenta negra” no es un término reconocido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El concepto proviene del sistema de alertas del Observatorio de Hong Kong, donde se utiliza para describir el nivel más alto de advertencia por lluvias torrenciales.

En ese contexto, una “black rainstorm” se activa cuando las precipitaciones superan los 70 milímetros de agua por metro cuadrado, lo que implica un alto riesgo de inundaciones, afectaciones viales y daños materiales.

¿Por qué se le llama así?

Este tipo de tormentas suele ir acompañado de nubes densas tipo cumulonimbus, capaces de bloquear la luz solar y oscurecer el cielo casi por completo en pleno día; además, está acompañada de lluvias torrenciales, actividad eléctrica y rachas de viento.

Esta combinación de factores crea la percepción de un cielo “negro”, de ahí el nombre que se popularizó en Asia y posteriormente en redes sociales.

¿Por qué se habla de “tormenta negra” en México?

El uso del término coincide con una serie de condiciones atmosféricas que están provocando precipitaciones intensas en varias entidades del país, como:

Interacción de frentes fríos

Presencia de canales de baja presión

Ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México

Inestabilidad en niveles altos de la atmósfera

Estos factores pueden generar lluvias que, en intensidad, se asemejan a lo que en Asia se denomina “tormenta negra”, aunque en México no se use ese término de forma oficial.

Inundaciones urbanas rápidas

Saturación del drenaje

Caos vial y afectaciones al transporte

Riesgo de deslaves en zonas vulnerables

Interrupciones en servicios básicos

¿Llegará una “tormenta negra” a CDMX y Edomex?

No existe un pronóstico oficial que indique la llegada de una “tormenta negra” como tal a la Ciudad de México o al Estado de México; sin embargo, sí se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país, incluyendo el centro, debido a condiciones atmosféricas típicas de la temporada, como canales de baja presión y alta humedad.

Pronóstico del clima para hoy domingo 12 de abril en CDMX y Edomex

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo se prevé un ambiente variable en el Valle de México, con condiciones que evolucionarán a lo largo del día.

Por la mañana, se espera cielo medio nublado y ambiente fresco, con temperaturas más bajas en zonas altas tanto de la Ciudad de México como del Estado de México.

Durante la tarde, el panorama cambiará a un ambiente templado a cálido con cielo nublado, acompañado de precipitaciones:

Estado de México: lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas , principalmente en el norte

Ciudad de México: chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas

Estas lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento intensas en zonas de tormenta.

Temperaturas estimadas en CDMX

Máxima: 24 a 26 °C

Mínima: 11 a 14 °C

Condiciones en el Valle de México

En términos regionales, se pronostica:

Ambiente fresco por la mañana (frío en zonas altas)

Ambiente templado a cálido por la tarde

Cielo nublado con lluvias en gran parte de la región

Viento de 10 a 30 km/h , con rachas de: 40 a 60 km/h en el Estado de México 30 a 50 km/h en la Ciudad de México



Para Toluca, se prevén temperaturas de 7 a 9 °C mínima y 19 a 21 °C máxima.

Este pronóstico refuerza la expectativa de lluvias relevantes en la región centro del país, que, aunque no corresponden a una categoría oficial como “tormenta negra”, sí pueden generar afectaciones puntuales, especialmente en zonas urbanas con drenaje saturado.