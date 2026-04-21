Como Edith Guadalupe: Kelly y Saira salieron a buscar trabajo y desaparecieron en Morelos y Puebla

Kelly y Saira Ponce salieron a buscar trabajo y desaparecieron en Puebla y Morelos Foto: Fichas de búsqueda

El caso de Brenda Kelly Analco Santanero, desaparecida tras acudir a una supuesta oferta laboral en redes sociales en Axochiapan, agrava la preocupación por la seguridad de jóvenes reclutadas mediante anuncios en internet y expone la tardía reacción de la Fiscalía General del Estado de Morelos. La búsqueda oficial de Brenda inició solo después de que su familia y su abogado difundieron, a través de redes sociales, presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades locales, presionando así la activación de los protocolos de búsqueda.

Las ofertas laborales en redes sociales, patrón en desapariciones

La desaparición de Brenda Kelly, de 29 años, ocurre en un contexto de otras búsquedas similares. En Axochiapan también se reporta la desaparición de Saira Ponce García, de 34 años y originaria de Puebla, quien está ausente desde el 13 de abril en Jolalpan. Autoridades establecen que Saira podría haberse dirigido a Axochiapan tras recibir una propuesta de trabajo en redes sociales.

Ambos casos se suman a un fenómeno detectado en diversas entidades: desapariciones vinculadas a entrevistas de trabajo gestionadas a través de internet. El caso de Edith, en la Ciudad de México, ejemplifica esta modalidad. Ella desapareció luego de asistir a una cita laboral y días después fue localizada sin vida.

La familia enfrenta obstáculos y exige atención inmediata

Eugenia Santaner Ortiz, madre de Brenda Kelly, informa que su hija salió el jueves alrededor de las 10:00 horas con destino a una presunta entrevista de trabajo agendada a través de redes sociales y WhatsApp. El punto de reunión fue el área conocida como Parque El Corazón del Niño en Axochiapan. Brenda salió en su motocicleta y mostró a su madre el mensaje de invitación poco antes de partir. La última comunicación se produjo cerca de las 11:00 horas, momento en que el teléfono de Brenda dejó de responder.

Familiares recorrieron el punto acordado y recabaron testimonios de residentes, quienes aseguraron que no se realizó ninguna actividad ni existía algún lugar acondicionado para entrevistas de trabajo esa mañana.

La denuncia se presentó primero ante autoridades municipales y, tras casi 48 horas, fue canalizada a la Fiscalía General del Estado de Morelos en Cuautla, bajo la responsabilidad de Fernando Blumenkron Escobar. El retardo en la formalización de la denuncia complica la recopilación de pruebas inmediatas y la atención oportuna.

Presuntas irregularidades en la Fiscalía de Morelos y reacción tardía

El abogado de la familia, Jonathan Galicia, transmitió en redes sociales supuestas anomalías en la atención por parte de la Fiscalía de Morelos. Galicia acusa que tras solicitar formalmente su designación y el acceso a la carpeta de investigación, el personal se negó a atenderlos y no admitió su representación legal.

Relata que funcionarios informaron la ausencia de agentes del Ministerio Público durante el fin de semana, posponiendo la atención hasta el lunes, pese a la urgencia por tratarse de una desaparición reciente. También denuncia errores en la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, pues el documento oficial señala el 17 de abril como la última vez que Brenda fue vista, cuando en realidad habría sido el 16 de abril.

Luego de la exposición pública de estas fallas, el personal de la Fiscalía de la región oriente modificó su postura. La institución informó que “realiza un intenso trabajo para su localización” y coordinó con la familia las labores de búsqueda.

Oferta laboral: modalidad y alcance

La oferta laboral recibida por Brenda Kelly prometía trabajo en producción de berries, siembra y actividades en invernadero. Se ofrecían plazas en estados como Jalisco, Guanajuato, Sonora y California. Las condiciones incluían contratos de dos a cuatro meses, alimentación, seguro social, vivienda y prestaciones de ley. Este tipo de anuncios, difundidos por internet, operan fuera de canales formales y suelen atraer a personas en busca de empleo, exponiéndolas a riesgos de trata de personas o desaparición.

La familia exige diligencia y se dirige a la gobernadora

Eugenia Santaner Ortiz dirigió un mensaje directo al fiscal de Morelos y a la gobernadora Margarita González Saravia. Pidió que utilicen todos los recursos disponibles para encontrar a su hija: “Que la Fiscalía y la gobernadora muevan sus influencias como si mi hija fuera de ellos, de los ricos. No porque somos pobres nos tengan de un lado a otro sin hacernos caso”.

Solicitó mejorar la coordinación y agilizar tanto la búsqueda como la difusión de la ficha oficial para aumentar la probabilidad de encontrar a Brenda con vida.

Coordinación interestatal en el caso de Saira Ponce

Los esfuerzos también involucran a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que activó el Protocolo Alba para la localización de Saira Ponce García. Esta fiscalía pidió la colaboración de su homóloga de Morelos, dado que existen indicios de que Saira viajó a Axochiapan tras responder a una oferta de trabajo en redes sociales.

Saira Ponce mide 1.45 metros, tiene complexión robusta, tez morena clara, cabello castaño oscuro, ondulado y largo hasta los hombros. El 13 de abril vestía una playera blanca, mallones negros, tenis azul con gris y portaba una bolsa de nylon con documentos personales. La carpeta de investigación lleva el número FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/IZUCARMAT-1/000483/2026.

Las autoridades de Puebla y Morelos coordinan la búsqueda, frente al riesgo de que estas desapariciones formen parte de una modalidad de reclutamiento fraudulento.

Brenda Kelly Analco Santanero desaparece en Axochiapan tras acudir a una entrevista de trabajo pactada vía redes sociales.

La Fiscalía de Morelos inicia la búsqueda solo después de que la familia denuncia irregularidades e inacción ante el público.

En Puebla, la Fiscalía activa el Protocolo Alba para localizar a Saira Ponce García, quien también habría sido contactada para un empleo por internet.