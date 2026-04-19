México

Frente Frío 45 se desplazará sobre noreste de México, con lluvias y vientos fuertes este domingo 19 de abril

Este sistema interactuará con un canal de baja presión en el sureste, lo que incrementará la inestabilidad atmosférica y las precipitaciones en gran parte del territorio

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Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 45 avanzará este domingo 19 de abril de 2026 sobre el noreste de México y el litoral del Golfo de México, provocando un panorama de lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura en varias regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Este sistema interactuará con un canal de baja presión en el sureste, lo que incrementará la inestabilidad atmosférica y las precipitaciones en gran parte del territorio.

Lluvias muy fuertes en seis estados

El pronóstico advierte sobre lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en:

  • Tamaulipas (noreste)
  • Nuevo León (centro y sur)
  • Hidalgo (norte)
  • Oaxaca (norte)
  • Puebla (norte)
  • Veracruz (norte y centro)

Además, habrá lluvias fuertes (25 a 50 mm) en estados como Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

En el resto del país, incluyendo la Ciudad de México, se esperan intervalos de chubascos, mientras que en la península de Yucatán predominarán lluvias aisladas.

Todas estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Vientos intensos y evento de “norte”

La masa de aire polar asociada al sistema generará un evento de “norte”, con rachas de viento de 50 a 70 km/h en:

  • Tamaulipas
  • Veracruz (norte)
  • Istmo y Golfo de Tehuantepec

También se prevén vientos fuertes en estados del norte y centro, lo que podría provocar caída de árboles, anuncios publicitarios y afectaciones en infraestructura.

Descenso de temperatura y contrastes climáticos

El ingreso de aire frío ocasionará un descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Sin embargo, el calor no dará tregua en otras regiones. El SMN advirtió que continuará la onda de calor, con:

  • Temperaturas de 40 a 45 °C en Durango, Sinaloa y Guerrero
  • De 35 a 40 °C en entidades del occidente, sur y sureste
  • De 30 a 35 °C en zonas del centro y Golfo de México

Por la mañana, se esperan heladas en zonas serranas, con temperaturas de hasta -5 °C en estados del norte y centro.

Oleaje elevado en costas

El sistema también generará condiciones marítimas adversas, con:

  • Oleaje de 2 a 3 metros en costas del Pacífico y Golfo de México
  • Mar de fondo en el litoral del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas

Estas condiciones representan riesgo para la navegación y actividades en playas.

Riesgos y recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que:

  • Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos
  • Los vientos fuertes pueden generar daños en estructuras y caída de objetos
  • Las altas temperaturas pueden afectar la salud

Por ello, se recomienda:

  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales
  • Evitar zonas de riesgo durante lluvias y vientos
  • Extremar precauciones en carreteras y zonas montañosas
  • Hidratarse y evitar exposición prolongada al sol

El frente frío 45 traerá un día de contrastes en México: desde lluvias intensas y ráfagas peligrosas hasta calor extremo en distintas regiones, por lo que la prevención será clave este domingo.

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