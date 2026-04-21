México

Clases gratuitas de natación para niñas y niños en CDMX: cómo y cuándo registrarse

Las sesiones, además de fortalecer la salud infantil, ofrecen talleres para madres y padres mientras las y los menores se sumergen en el deporte

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las sesiones de natación se imparten los sábados y domingos en los deportivos La Olla y Oasis, con cupo limitado y acceso para comunidades prioritarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan clases de natación para sus hijas e hijos pero no pueden pagar cursos, existe una opción gratuita en La Magdalena Contreras.

El programa “Al Agua Cacomixtle 2026” acerca clases a niñas y niños de seis a doce años, especialmente en comunidades prioritarias.

Las sesiones se llevan a cabo los sábados y domingos en los deportivos La Olla y Oasis, con cupo limitado y pocos lugares disponibles.

Paso a paso: cómo inscribir a las y los menores

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso es presencial y el cumplimiento de todos los requisitos es indispensable para asegurar el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Junta los documentos necesarios:

  • Identificación oficial vigente (INE) de la madre, padre o tutor.
  • CURP del menor.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
  • Certificado médico del menor que avale su aptitud para realizar actividad física.
  • Fotografías tamaño infantil del menor y del tutor.

2. Acude a los módulos deportivos de la alcaldía con toda la documentación reunida.

3. Solicita informes sobre disponibilidad y entrega los documentos para completar el registro y la credencialización del menor en el programa.

El proceso es presencial y el cumplimiento de todos los requisitos es indispensable para asegurar el lugar.

Qué ofrece “Al Agua Cacomixtle 2026”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa amplió su rango de edad respecto a la edición anterior y está enfocado en niñas y niños de comunidades con mayores necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa fue presentada por el alcalde Fernando Mercado Guaida, quien explicó que el programa forma parte de una estrategia integral para abrir los espacios públicos y acercar el deporte a la población sin costo.

“Para nosotros este proyecto forma parte de una estrategia que me presentaron al inicio de gobierno: abrir los espacios públicos sin cobrarles a los vecinos y darles la oportunidad de acceder a actividades deportivas. Hoy la alcaldía cuenta con 42 actividades gratuitas en todos nuestros módulos”, afirmó Mercado Guaida durante el arranque.

El programa amplió su rango de edad respecto a la edición anterior y está enfocado en niñas y niños de comunidades con mayores necesidades. El alcalde destacó: “Estamos abriendo las albercas para ofrecerles a los niños de escasos recursos la oportunidad de aprender a nadar. Esperamos que el día de mañana sean nadadores profesionales”.

Más que natación: comunidad y bienestar

El Director General de Bienestar Social, Edgar Barajas, informó que esta segunda generación del programa incorpora nuevos componentes sociales. Mientras las niñas y niños asisten a clases, madres, padres y tutores pueden participar en talleres culturales organizados fuera de las albercas, un servicio adicional pensado para las familias.

Durante la inauguración también se entregaron certificados a las y los entrenadores de la escuela de desarrollo acuático, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del personal.

Beneficios para el desarrollo infantil

El Director de Deporte y Educación Física, Arturo Contreras, subrayó que la natación es una de las disciplinas más completas para el desarrollo infantil. Mejora la coordinación, la resistencia y la salud cardiovascular, a la vez que fomenta disciplina, confianza y convivencia social entre niñas y niños.

Un programa que abre oportunidades

infancia activa, camino escolar, ejercicio físico, hábitos saludables, bienestar infantil, rutina diaria, salud de niños, educación, movimiento cotidiano, vida sana - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Niños caminando hacia el colegio, una actividad cotidiana que fomenta el movimiento físico, la salud y el bienestar en la infancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al Agua Cacomixtle” se consolida como una política pública que promueve la actividad física, fortalece la convivencia comunitaria y acerca oportunidades a sectores históricamente rezagados.

Así que padres de familia si buscan una alternativa gratuita y segura para que tus hijas e hijos aprendan a nadar, acude a los módulos deportivos de la alcaldía Magdalena Contreras y solicita información para asegurar uno de los últimos lugares disponibles.

Temas Relacionados

Alcaldia Magdalena ContrerasCDMXNatacionDeporteClasesgratisninos y ninasmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Mazatlán termina su historia llena de tropiezos y una venta que marca el final de su corta travesía en Liga MX

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

¿Hay rastros de vida en Marte? El científico mexicano antrás del descubrimiento de Curiosity

La adaptación de la química húmeda marcó la diferencia en la exploración marciana, al abrir vías para detectar materia orgánica compleja nunca antes observada

¿Hay rastros de vida en Marte? El científico mexicano antrás del descubrimiento de Curiosity

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: incendio en la colonia Agrícola Pantitlán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: incendio en la colonia Agrícola Pantitlán

Los mejores consejos para no dejar el gimnasio y tener una buena adherencia al entrenamiento

La disciplina es un objetivo al que se puede llegar con estos pequeños cambios

Los mejores consejos para no dejar el gimnasio y tener una buena adherencia al entrenamiento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Jorge D’Alessio revela que ha tomado terapia con Marichelo muchas veces antes de separarse y admite: “Soy el culpable”

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Jorge D’Alessio desmiente estar divorciado de Marichelo, asegura que su separación aún no es definitiva

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de abril

DEPORTES

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va