Clases gratuitas de natación para niñas y niños en CDMX: cómo y cuándo registrarse

Las sesiones de natación se imparten los sábados y domingos en los deportivos La Olla y Oasis, con cupo limitado y acceso para comunidades prioritarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan clases de natación para sus hijas e hijos pero no pueden pagar cursos, existe una opción gratuita en La Magdalena Contreras.

El programa “Al Agua Cacomixtle 2026” acerca clases a niñas y niños de seis a doce años, especialmente en comunidades prioritarias.

Las sesiones se llevan a cabo los sábados y domingos en los deportivos La Olla y Oasis, con cupo limitado y pocos lugares disponibles.

Paso a paso: cómo inscribir a las y los menores

El proceso es presencial y el cumplimiento de todos los requisitos es indispensable para asegurar el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Junta los documentos necesarios:

Identificación oficial vigente (INE) de la madre, padre o tutor.

CURP del menor.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Certificado médico del menor que avale su aptitud para realizar actividad física.

Fotografías tamaño infantil del menor y del tutor.

2. Acude a los módulos deportivos de la alcaldía con toda la documentación reunida.

3. Solicita informes sobre disponibilidad y entrega los documentos para completar el registro y la credencialización del menor en el programa.

El proceso es presencial y el cumplimiento de todos los requisitos es indispensable para asegurar el lugar.

Qué ofrece “Al Agua Cacomixtle 2026”

El programa amplió su rango de edad respecto a la edición anterior y está enfocado en niñas y niños de comunidades con mayores necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa fue presentada por el alcalde Fernando Mercado Guaida, quien explicó que el programa forma parte de una estrategia integral para abrir los espacios públicos y acercar el deporte a la población sin costo.

“Para nosotros este proyecto forma parte de una estrategia que me presentaron al inicio de gobierno: abrir los espacios públicos sin cobrarles a los vecinos y darles la oportunidad de acceder a actividades deportivas. Hoy la alcaldía cuenta con 42 actividades gratuitas en todos nuestros módulos”, afirmó Mercado Guaida durante el arranque.

El programa amplió su rango de edad respecto a la edición anterior y está enfocado en niñas y niños de comunidades con mayores necesidades. El alcalde destacó: “Estamos abriendo las albercas para ofrecerles a los niños de escasos recursos la oportunidad de aprender a nadar. Esperamos que el día de mañana sean nadadores profesionales”.

Más que natación: comunidad y bienestar

El Director General de Bienestar Social, Edgar Barajas, informó que esta segunda generación del programa incorpora nuevos componentes sociales. Mientras las niñas y niños asisten a clases, madres, padres y tutores pueden participar en talleres culturales organizados fuera de las albercas, un servicio adicional pensado para las familias.

Durante la inauguración también se entregaron certificados a las y los entrenadores de la escuela de desarrollo acuático, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del personal.

Beneficios para el desarrollo infantil

El Director de Deporte y Educación Física, Arturo Contreras, subrayó que la natación es una de las disciplinas más completas para el desarrollo infantil. Mejora la coordinación, la resistencia y la salud cardiovascular, a la vez que fomenta disciplina, confianza y convivencia social entre niñas y niños.

Un programa que abre oportunidades

Niños caminando hacia el colegio, una actividad cotidiana que fomenta el movimiento físico, la salud y el bienestar en la infancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al Agua Cacomixtle” se consolida como una política pública que promueve la actividad física, fortalece la convivencia comunitaria y acerca oportunidades a sectores históricamente rezagados.

Así que padres de familia si buscan una alternativa gratuita y segura para que tus hijas e hijos aprendan a nadar, acude a los módulos deportivos de la alcaldía Magdalena Contreras y solicita información para asegurar uno de los últimos lugares disponibles.