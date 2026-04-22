México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 21 de abril

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Consulta el precio de este día. (Infobae)
Consulta el precio de este día. (Infobae)

El precio de la mezcla mexicana de petróleo este martes 21 de abril fue de 90,4 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados a cada paso en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo “pesado” tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo “medio” de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del Petróleo en MéxicoPrecio del Petróleo en México hoyÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Así avanza la construcción del Puente “La Mexiquense” que conectará con el AIFA

El gobierno mexiquense trabaja en la finalización de este proyecto para mejorar la movilidad en la zona

Así avanza la construcción del Puente “La Mexiquense” que conectará con el AIFA

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: presencia de manifestantes en Articulo 123, alcaldía Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: presencia de manifestantes en Articulo 123, alcaldía Cuauhtémoc

Sheinbaum y empresarios gasolineros se reúnen en Palacio Nacional

La administración federal busca frenar alzas injustificadas y garantizar que subsidios se reflejen en el precio final

Sheinbaum y empresarios gasolineros se reúnen en Palacio Nacional

Tras cantar en Iztapalapa, Lila Downs anuncia show en Auditorio Nacional: preventa para ‘Cambias Mi Mundo’

La artista oaxaqueña internacional presentará un nuevo espectáculo en el Coloso de Reforma y ofrecerá canciones inéditas acompañadas de grandes éxitos

Tras cantar en Iztapalapa, Lila Downs anuncia show en Auditorio Nacional: preventa para ‘Cambias Mi Mundo’

México a punto de firmar nuevo Tratado de Libre Comercio con Europa: cuáles son los beneficios

Roberto Velasco Álvarez, actual secretario de Relaciones Exteriores, tuvo una serie de reuniones para fijar fecha del próximo encuentro con funcionarios de la Unión Europea

México a punto de firmar nuevo Tratado de Libre Comercio con Europa: cuáles son los beneficios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Tras cantar en Iztapalapa, Lila Downs anuncia show en Auditorio Nacional: preventa para ‘Cambias Mi Mundo’

Tras cantar en Iztapalapa, Lila Downs anuncia show en Auditorio Nacional: preventa para ‘Cambias Mi Mundo’

Volver al futuro en la CDMX, ‘El Doc’ Christopher Lloyd convivirá con fans: precio por foto junto al DeLorean

Aitana en México: esta es lista completa de precios, ciudades y fechas para el “Cuarto Azul World Tour”

Poncho de Nigris asegura que Karely Ruiz será la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Cuándo saldrán los precios oficiales para Karol G en el Estadio GNP Seguros y cuántos conciertos podría dar

DEPORTES

Quién es Vidal Paloma, posible ayudante de Rafael Marquez como entrenador de la Selección Mexicana

Quién es Vidal Paloma, posible ayudante de Rafael Marquez como entrenador de la Selección Mexicana

Revelan el equipo al que llegaría el capitán de la Selección Checa tras descenso del Wolverhampton en la Premier

Caso Helinho: abren investigación por los insultos racistas y amenazas que recibió el jugador de Toluca

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación