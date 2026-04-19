Sabino en MAREVA 2026: cuándo y dónde ver gratis al rapero en Lerma, Edomex

Sabino llega a Lerma con show gratuito en el Festival MAREVA. (Ocesa)

Sabino, rapero tapatío reconocido por su estilo Sab-Hop y letras cargadas de humor y cotidianidad, se presentará esta semana en el Festival Cultural Martín Reolín Varejón (MAREVA) 2026 en el municipio de Lerma, Estado de México, encabezando la programación musical del evento.

El festival apuesta por la diversidad musical y el acceso universal a la cultura, con el objetivo de fortalecer el sentido comunitario y consolidarse como referente cultural en el Valle de Toluca.

Sabino: una propuesta fresca y cercana al público joven

La presencia de Sabino representa mucho más que un simple concierto dentro de la cartelera de MAREVA 2026. El artista, cuyo nombre ha ganado peso en la cultura popular gracias a éxitos como “Me puse pedo” y “Tú”, es considerado pionero en la fusión de hip-hop nacional con temáticas cotidianas y un tono irónico que conecta especialmente con las nuevas generaciones.

Su actuación en Lerma forma parte de la estrategia del festival para atraer a públicos jóvenes y promete una experiencia vibrante, caracterizada por la interacción directa con la audiencia y letras que retratan vivencias contemporáneas.

Quienes asistan podrán entender por qué Sabino es considerado una de las voces más originales de la escena musical mexicana. Su propuesta, que fusiona rap, pop y humor, rompe con los esquemas tradicionales del género y acerca el festival a un público diverso, en busca de nuevas expresiones musicales.

Una experiencia gratuita para toda la comunidad

El acceso sin costo a la presentación de Sabino responde a uno de los principios centrales del Festival MAREVA 2026: la democratización de la cultura.

Desde su origen, el festival ha buscado eliminar las barreras económicas que suelen limitar el acceso a espectáculos de calidad.

La gratuidad de los conciertos, obras de teatro y actividades se traduce en una verdadera inclusión, permitiendo que la música y el arte lleguen a sectores tradicionalmente excluidos.

Esto significa que cualquier persona, sin importar su condición económica, podrá disfrutar de la actuación de Sabino y de otros artistas destacados que forman parte del cartel.

La política de acceso gratuito ha sido clave para consolidar al festival como un espacio de convivencia familiar y pluralidad cultural.

El artista se presentará esta semana en el Festival Cultural Martín Reolín Varejón (MAREVA) 2026 en el municipio de Lerma, Estado de México. Créditos: (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Festival MAREVA 2026: música, arte y tradición

El Festival Cultural Martín Reolín Varejón celebra en 2026 su duodécima edición, extendiéndose del 16 al 24 de abril. Durante estos nueve días, Lerma se convierte en epicentro de actividades culturales, sumando música en vivo, teatro, exposiciones, muestras gastronómicas y rutas turísticas.

El encuentro coincide con los 413 años de la fundación del municipio y es resultado de una construcción colectiva entre autoridades y comunidad. La programación se reparte en varios escenarios emblemáticos, como la Plaza Juárez, el Museo Zanbatha y el Andador Ejército Mexicano.

Entre los conciertos gratuitos más esperados, además de Sabino, destacan Lila Downs, Edith Márquez, El Gran Silencio, Sam Sam, Tex Tex, Interpuesto, Marco Mares, Fidel Rueda y El Chapo de Sinaloa. Cada jornada suma propuestas pensadas para públicos de todas las edades y preferencias musicales.

El festival no se limita a la oferta musical. Las actividades incluyen teatro para niñas, niños y adultos, con obras como “Cómo te va mi amor” y “Las mujeres son de Venus y los hombres ni madres”, exposiciones artísticas como el homenaje al maestro Francisco Castro Leñero, y eventos internacionales gracias a la presencia de China como país invitado, con espectáculos como la Danza del Dragón y el León.

Cuándo ver a Sabino en el festival y horarios de otras presentaciones

El show de Sabino está programado para el lunes 20 de abril, a las 20:00 h, en la Plaza Juárez. Esa misma noche, antes del rapero tapatío, se presentará Marco Mares a las 18:30 h, también en el escenario principal.

La agenda de conciertos gratuitos en el MAREVA 2026 ofrece opciones para toda la semana. Estos son algunos de los horarios más destacados:

Domingo 19 de abril: Lila Downs, 20:00 h, Plaza Juárez. Feria del Tamal, 16:00 h, Plaza Central de San Miguel Ameyalco.

Lunes 20 de abril: Marco Mares, 18:30 h; Sabino, 20:00 h, Plaza Juárez.

Martes 21 de abril: Danza del dragón y león (Dalian, China), 17:00 h, Cuadro Principal, Cabecera Municipal. El Gran Silencio, 20:00 h, Plaza Juárez.

Miércoles 22 de abril: Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!, 16:00 y 18:00 h, Foro Cultural Tiempo y Espacio “Thaay”. El Chapo de Sinaloa, 20:00 h, Plaza Juárez.

Jueves 23 de abril: Fidel Rueda, 20:00 h, Plaza Juárez.

Viernes 24 de abril: Entrega de Preseas al Mérito Ciudadano 2025, 18:00 h, Foro Cultural Tiempo y Espacio “Thaay”. Edith Márquez, 20:00 h, Plaza Juárez.

El artista Sabino se presentará en la Plaza Juárez de Lerma como parte del XII Festival Mareva, un evento cultural organizado por el Ayuntamiento de Lerma. (Festival MAREVA)

Además, el festival mantiene actividades paralelas como exposiciones de arte, muestras gastronómicas y rutas turísticas durante toda la semana.