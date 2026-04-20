¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

El video de Jesús Ortiz Paz genera especulaciones sobre una posible dedicatoria para Kimberly Loaiza en TikTok. - (Giovani Pérez/ Infobae)

El nombre de Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como JOP, volvió a encender las redes sociales tras publicar un video en TikTok donde aparece interpretando una canción inédita. Lo que parecía un simple adelanto musical se convirtió en tema viral por una frase en la descripción: “lindura todos nos shipean”.

La reacción fue inmediata. Miles de usuarios comenzaron a vincular el mensaje con Kimberly Loaiza, conocida como “La Lindura Mayor”, alimentando teorías sobre un posible coqueteo. La especulación creció aún más por el contexto reciente que los rodea.

Todo ocurre después de que el líder de Fuerza Regida realizara una donación de 1.7 millones de pesos para apoyar los gastos médicos de la madre de Kimberly y Steff Loaiza, un gesto que cambió el rumbo de la conversación digital.

La donación que lo cambió todo

La frase 'lindura todos nos shipean' publicada por JOP enciende rumores de coqueteo en redes sociales con Kimberly Loaiza. - (Giovani Pérez/ Infobae)

La polémica tiene como punto de partida un acto que fue ampliamente comentado: el apoyo económico de JOP a la familia Loaiza. La cifra permitió cubrir una deuda hospitalaria que superaba varios millones de pesos.

Fue Steff Loaiza quien confirmó la ayuda a través de un video, donde expresó alivio y aseguró que con ese monto se daba por concluida la recaudación. Este gesto posicionó al cantante en el centro de la conversación pública.

Sin embargo, la situación no estaba aislada. Días antes existían tensiones familiares y declaraciones cruzadas, lo que hizo que la donación también fuera interpretada dentro de un contexto más amplio de conflicto mediático.

El video que desató el “shippeo”

¿JOP dedica canción a Kimberly Loaiza?

El reciente clip compartido por JOP elevó la controversia. En él se le escucha cantar sobre una pista, pero lo que más llamó la atención fue la frase que acompañó la publicación.

“Lindura todos nos shipean”, escribió, provocando una ola de reacciones. Usuarios no tardaron en conectar el término “lindura” con Kimberly Loaiza, lo que desató teorías sobre una posible dedicatoria.

Hasta ahora, el cantante no ha confirmado ni desmentido que la canción esté dirigida a la influencer, lo que ha mantenido viva la conversación y el misterio.

Redes sociales: entre teorías y fuego cruzado

Mientras el misterio rodea la supuesta relación, Kimberly Loaiza mantiene silencio y se concentra en la salud de su madre. - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los comentarios no se hicieron esperar. Entre los más virales destacan frases como: “esta canción sí es para Kim”, “YAA KIMBERLY, ¿QUÉ MÁS QUIERES??” y “Yo ya estaría divorciadisisisisisimaa”.

Algunos usuarios incluso analizaron la letra del adelanto, encontrando supuestas coincidencias con temas relacionados a la influencer. “Se dan cuenta que la canción dice ‘No soy celoso… Tu güey te trae haciendo el oso’”, escribió un internauta.

Mientras tanto, Kimberly Loaiza ha mantenido silencio. La historia sigue abierta, entre especulación, emociones digitales y un público que no deja de alimentar la narrativa.