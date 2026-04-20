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José Ramón Fernández ve “una dictadura” en el futbol y en México: “No estamos en democracia, es peligroso”

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el comentarista de ESPN compartió una visión pesimista sobre el presente de la liga y el país

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Retrato de José Ramón Fernández, un hombre mayor con gafas, traje azul y camisa clara, sentado frente a una estantería llena de libros
José Ramón Fernández comparte su perspectiva sobre cómo el futbol nacional refleja la sociedad de México durante una entrevista con Carmen Aristegui. (Carmen Aristegui: YouTube)

José Ramón Fernández, el eterno protagonista, comienza a dominar la conversación digital tras compartir sin filtros su visión pesimista sobre el presente del futbol local y la política en México.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui con motivo de la publicación de su libro biográfico, ‘Joserra’, como es apodado el comunicador, habló de su legado en la televisión, su salida de TV Azteca y anécdotas vividas durante sus coberturas de mundiales de futbol y Juegos Olímpicos.

No obstante, el diálogo adquirió un sentido controversial cuando Fernández hizo un símil entre el futbol mexicano y el presente político y social de México, ambos manejados “dictatorialmente” por unos cuantos.

José Ramón Fernández con gafas, vestido de traje azul, gesticulando mientras es entrevistado por Carmen Aristegui, cuya espalda se ve en primer plano
José Ramón Fernández es entrevistado por Carmen Aristegui, ambos sentados frente a una estantería llena de libros. (Carmen Aristegui: YouTube)

La dura crítica de José Ramón Fernández

Dos décadas después de su salida de TV Azteca, José Ramón Fernández afirmó que, contrariamente a lo expresado por David Faitelson en un cruce público a principios de 2025, su desvinculación laboral fue de común acuerdo.

En ese sentido, Aristegui profundizó sobre cómo es su relación con Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Aunque reconoció que su amistad con el empresario se enfrió con el paso de los años, subrayó su rol como un personaje crítico del oficialismo.

Contrario a la competencia, que ha sido suave y acrítica. Desde su perspectiva, el conflicto entre el empresario y el oficialismo no dista de las tensiones en la Liga MX. “Igual pasa con el futbol, es reflejo de lo que sucede en el país”, indicó Fernández.

Aristegui le pidió profundizar en su argumento. “¿Por qué? Porque el país se maneja de una forma dictatorial. Y el futbol se maneja dictatorialmente", sentenció.

A lo largo de su extensa carrera en la industria, si bien José Ramón Fernández se había mantenido ajeno a temas políticos. Ante la novedad, Aristegui se mostró interesada por su análisis del panorama actual.

En ese sentido, para Fernández, México se acerca peligrosamente a una dictadura.

“No estamos en democracia, estamos pasando una dictadura, que es peligroso. Y más con el vecino del norte”.

Reacciones en redes sociales

Las expresiones de José Ramón Fernández no pasaron desapercibidas en plataformas digitales, especialmente en X —antes Twitter, donde el segmento fue compartido por la cuenta oficial de Carmen Aristegui.

El conductor de ESPN encontró respaldo de su legión de seguidores; sin embargo, también fue objeto de críticas y señalamientos de hablar con ligereza.

¿Quién es José Ramón Fernández?

José Ramón Fernández es un icónico y polémico periodista deportivo mexicano, reconocido por revolucionar la televisión deportiva con un estilo crítico y directo. Fundador de DeporTV y Los Protagonistas, marcó un antes y un después en el periodismo mexicano con más de cinco décadas de trayectoria, cubriendo 17 mundiales y Juegos Olímpicos.

A 40 años de la creación del programa "Los Protagonistas", José Ramón Fernández narró cómo surgió esta idea y la evolución que ha tenido el programa con Martinoli y Luis García (Jesús Avilés/ Infobae México)
A 40 años de la creación del programa "Los Protagonistas", José Ramón Fernández narró cómo surgió esta idea y la evolución que ha tenido el programa con Martinoli y Luis García (Jesús Avilés/ Infobae México)
  • Trayectoria: Inició en Canal 13 (Imevisión), continuó en TV Azteca y desde 2007 es una figura clave en ESPN.
  • Estilo: Conocido por su férrea oposición al estilo de cobertura de Televisa y por fomentar un periodismo de análisis y crítica, en lugar de solo narración.
  • Logros: Creó “Los Protagonistas”, programa que combinó noticias, análisis y sátira (con personajes como Andrés Bustamante) para competir exitosamente contra Televisa.
  • Legado: Formó a múltiples generaciones de periodistas y es considerado un referente histórico en México.
  • Actualidad: Ha lanzado recientemente sus memorias en el libro titulado El Protagonista.

Es una de las voces más reconocidas y longevas en el periodismo deportivo de México.

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