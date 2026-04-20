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León vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Ambos equipos llegan tras ganar en la Jornada 15 y buscan afianzarse en zona de clasificación

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

Con la Liguilla en el horizonte, León y América se enfrentan en un duelo directo que puede mover la parte alta de la tabla en el Clausura 2026.

Ambos llegan igualados con 22 puntos a la Jornada 16, por lo que el choque en el Estadio León toma peso inmediato en la pelea por la clasificación.

Lo que está en juego

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

León llega a este compromiso tras imponerse 3-1 a Juárez en la Jornada 15, resultado que le permitió mantenerse dentro de los ocho primeros lugares.

Por su parte, América viene de vencer 2-1 a Toluca, un triunfo que lo mantiene en zona de clasificación directa.

El enfrentamiento se da en un momento en el que cada punto tiene impacto directo en la tabla.

Mientras el conjunto esmeralda busca sostenerse en puestos de Liguilla, el cuadro azulcrema apunta a consolidarse en la parte alta.

Las estadísticas de la temporada muestran a América con mayor posesión y precisión de pase, mientras que León ha encontrado en su ofensiva un recurso constante para mantenerse competitivo.

Horario y transmisión del León vs América

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El partido se disputará este martes 21 de abril en el Estadio León, programado a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través de la plataforma FOX One, que tiene contemplada la cobertura del encuentro.

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