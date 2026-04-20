Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027

Los cruces de cuartos de final quedaron definidos para la última fase de los clasificatorios en CONCACAF, donde se definirán los boletos a la Copa Mundial Femenina y los Juegos Olímpicos. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil obtuvo su boleto a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF tras golear por un contundente 6-0 a Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, en lo que fue una gran entrada por parte de la afición.

Después del desarrollo de los demás encuentros, quedaron definidos los cruces para la última fase del clasificatorio, la cual se llevará a cabo en noviembre con sede todavía por definir.

Fase final de los clasificatorios de CONCACAF

Conoce quién será el rival del tricolor para buscar el boleto al Mundial y Juegos Olímpicos. (Mexsport)

Los ganadores de cada una de las llaves de los cuartos de final avanzarán de forma automática a la Copa Mundial Femenina. Además, si Estados Unidos logra clasificarse a la ronda de semifinales, las otras tres selecciones ya tendrían asegurado su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A continuación te presentamos cómo quedaron los cruces de cuartos de final, donde México buscará volver a un Mundial Femenil, al cual no acude desde hace 15 años:

Estados Unidos vs El Salvador

Jamaica vs Costa Rica

Canadá vs Panamá

México vs Haití

Los perdedores en cada una de las llaves eliminatorias se despedirán del sueño olímpico, pero aún conservarán la posibilidad de avanzar al Mundial por la vía del repechaje intercontinental, donde habrá dos cupos disponibles.

Recuerdos amargos contra Haití

El tricolor tiene malos recuerdos contra Haití. (TW Selección Mexicana Femenil)

El duelo de México contra Haití no trae buenos recuerdos para el tricolor, ni en la rama femenil ni en la masculina. En el proceso olímpico pasado, la selección femenina quedó fuera de la Copa Mundial Femenina tras caer por 3-0 frente a los caribeños en la cancha de los Rayados de Monterrey durante el Premundial del 2022 previo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Además, en la rama varonil también pesa el recuerdo de aquella noche trágica en Carson, donde México se quedó fuera de avanzar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 tras cometer múltiples fallas de cara al marco.

Haití cuenta con una de las mejores jugadoras del mundo en los botines de Melchie Dumornay, quien se ha convertido en una pieza fundamental del OL Lyonnes para la obtención de diversos campeonatos en Francia, por lo que el tricolor no tendrá una tarea sencilla ante una selección que ya sabe lo que es jugar una Copa del Mundo.

Las dirigidas por Pedro López buscan evitar otro fracaso y volver a un Mundial Femenil, categoría a la que México no asiste desde Canadá 2015.

Tras dos ciclos mundialistas sin lograr su clasificación, intentarán conseguir el primer boleto desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, con el objetivo de reflejar el crecimiento que ha tenido el futbol femenino en el país en los últimos años.