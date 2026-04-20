México Deportes

Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027

Los cruces de cuartos de final quedaron definidos para la última fase de los clasificatorios en CONCACAF, donde se definirán los boletos a la Copa Mundial Femenina y los Juegos Olímpicos

Guardar
El Tri Femenil buscará terminar la fase de grupos con el invicto.
Los cruces de cuartos de final quedaron definidos para la última fase de los clasificatorios en CONCACAF, donde se definirán los boletos a la Copa Mundial Femenina y los Juegos Olímpicos. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil obtuvo su boleto a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF tras golear por un contundente 6-0 a Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, en lo que fue una gran entrada por parte de la afición.

Después del desarrollo de los demás encuentros, quedaron definidos los cruces para la última fase del clasificatorio, la cual se llevará a cabo en noviembre con sede todavía por definir.

Fase final de los clasificatorios de CONCACAF

Especial
Conoce quién será el rival del tricolor para buscar el boleto al Mundial y Juegos Olímpicos. (Mexsport)

Los ganadores de cada una de las llaves de los cuartos de final avanzarán de forma automática a la Copa Mundial Femenina. Además, si Estados Unidos logra clasificarse a la ronda de semifinales, las otras tres selecciones ya tendrían asegurado su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A continuación te presentamos cómo quedaron los cruces de cuartos de final, donde México buscará volver a un Mundial Femenil, al cual no acude desde hace 15 años:

  • Estados Unidos vs El Salvador
  • Jamaica vs Costa Rica
  • Canadá vs Panamá
  • México vs Haití

Los perdedores en cada una de las llaves eliminatorias se despedirán del sueño olímpico, pero aún conservarán la posibilidad de avanzar al Mundial por la vía del repechaje intercontinental, donde habrá dos cupos disponibles.

Recuerdos amargos contra Haití

Las futbolistas aztecas no pudieron obtener los tres puntos en su partido contra Argentina.
El tricolor tiene malos recuerdos contra Haití. (TW Selección Mexicana Femenil)

El duelo de México contra Haití no trae buenos recuerdos para el tricolor, ni en la rama femenil ni en la masculina. En el proceso olímpico pasado, la selección femenina quedó fuera de la Copa Mundial Femenina tras caer por 3-0 frente a los caribeños en la cancha de los Rayados de Monterrey durante el Premundial del 2022 previo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Además, en la rama varonil también pesa el recuerdo de aquella noche trágica en Carson, donde México se quedó fuera de avanzar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 tras cometer múltiples fallas de cara al marco.

Haití cuenta con una de las mejores jugadoras del mundo en los botines de Melchie Dumornay, quien se ha convertido en una pieza fundamental del OL Lyonnes para la obtención de diversos campeonatos en Francia, por lo que el tricolor no tendrá una tarea sencilla ante una selección que ya sabe lo que es jugar una Copa del Mundo.

Las dirigidas por Pedro López buscan evitar otro fracaso y volver a un Mundial Femenil, categoría a la que México no asiste desde Canadá 2015.

Tras dos ciclos mundialistas sin lograr su clasificación, intentarán conseguir el primer boleto desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, con el objetivo de reflejar el crecimiento que ha tenido el futbol femenino en el país en los últimos años.

Temas Relacionados

Selección mexicana femenilFutbol FemenilMundial Femenil 2027mexico-deportes

Más Noticias

Mateo Chávez recuerda a Chivas tras ganar la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

El canterano rojiblanco recuerda al Rebaño Sagrado al señalar que le hubiese gustado salir campeón con el Guadalajara

Mateo Chávez recuerda a Chivas tras ganar la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

León vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Ambos equipos llegan tras ganar en la Jornada 15 y buscan afianzarse en zona de clasificación

León vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Gerardo Ulloa obtiene su segunda medalla de oro de la semana en Cross Country

El pedalista nacional continúa teniendo una excelente participación en el Panamericano de Ciclismo de Montaña con una segunda presea áurea

Gerardo Ulloa obtiene su segunda medalla de oro de la semana en Cross Country

Yareli Acevedo finaliza en tercera posición en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista Hong Kong 2026

La pedalista nacional sigue sumando éxitos y obtiene una nueva presea mundial, consolidando su hegemonía en la disciplina

Yareli Acevedo finaliza en tercera posición en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista Hong Kong 2026

Liga MX: así marchan la tabla general y de goleo previo a la Jornada 16 del Clausura 2026

La disputa por la cima y el campeonato de goleo se mantiene abierta

Liga MX: así marchan la tabla general y de goleo previo a la Jornada 16 del Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de media tonelada de aparente marihuana en operativo en la zona rural de Acapulco

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de abril: intervienen casa de seguridad de grupo criminal en Tuxtla Gutiérrez durante operativo en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadísima la vieja”

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

Niurka es la primera eliminada de La Mansión VIP, acusa favoritismos y arremete contra HotSpanish en vivo

DEPORTES

Mateo Chávez recuerda a Chivas tras ganar la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez recuerda a Chivas tras ganar la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

León vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

José Ramón Fernández ve “una dictadura” en el futbol y en México: “No estamos en democracia, es peligroso”

Gerardo Ulloa obtiene su segunda medalla de oro de la semana en Cross Country

Yareli Acevedo finaliza en tercera posición en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista Hong Kong 2026